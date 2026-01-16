HABER

İstanbul'da yine Minguzzi vakası! 17 yaşındaki Atlas Çağlayan'ı akranı bıçaklayarak öldürdü

İstanbul'un Güngören ilçesinden kahreden bir haber geldi. 'Yan bakma' kavgasında 15 yaşındaki E.Ç., 17 yaşındaki Atlas Çağlayan'ı bıçaklayarak öldürdü. Olay akıllara Mattia Ahmet Minguzzi cinayetini getirirken "14-15 yaşındaki çocukların kendi arasındaki çıkan tartışmadan dolayı yok yere bir ölüm gerçekleşti" yorumu vicdanları sızlattı.

İstanbul'da yine Minguzzi vakası! 17 yaşındaki Atlas Çağlayan'ı akranı bıçaklayarak öldürdü

Güngören'de aralarında çocukların da olduğu iki grup arasında 'yan bakma' nedeniyle kavga çıktı. 15 yaşındaki E.Ç., 17 yaşındaki Atlas Çağlayan'ı bıçakla yaraladı. Hastaneye kaldırılan Çağlayan yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı, E.Ç ise gözaltına alındı.

İstanbul da yine Minguzzi vakası! 17 yaşındaki Atlas Çağlayan ı akranı bıçaklayarak öldürdü 1

SUSTALI BIÇAKLA SALDIRDI

Olay, 14 Ocak günü saat 20.20 sıralarında Mehmet Nesih Özmen Mahallesi Emek Sokak’ta meydana geldi. Daha önce birbirini tanımadığı öğrenilen iki grup arasında 'yan bakma' iddiası nedeniyle tartışma çıktı. Kısa sürede bıçaklı kavgaya dönüşen olayda, E.Ç (15) üzerinde bulunan ve sustalı olarak tabir edilen bıçakla Atlas Çağlayan’ı göğüs bölgesinden yaraladı.

İstanbul da yine Minguzzi vakası! 17 yaşındaki Atlas Çağlayan ı akranı bıçaklayarak öldürdü 2

Ağır yaralanan Atlas Çağlayan, olay yerine çağrılan ambulansla Bağcılar Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı. Çağlayan, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

İstanbul da yine Minguzzi vakası! 17 yaşındaki Atlas Çağlayan ı akranı bıçaklayarak öldürdü 3

GÖZALTINA ALINDI

Olayın ardından polis ekipleri tarafından yakalanan şüpheli E.Ç., bıçakla birlikte gözaltına alındı.

İstanbul da yine Minguzzi vakası! 17 yaşındaki Atlas Çağlayan ı akranı bıçaklayarak öldürdü 4

"KANI DURDURAMADIK"

Çevrede bulunana bir restoranın sahibi Yener Başkutlu, "Olay başladığı zaman bir anda bıçaklama olayı saniyelik oldu. Biz herhalde dedik ki bacağından yaralama olmuş. Meğerse göğüs kafesinden vurulmuş. Göğüs kafesinden vurulduğu için de burada bazı arkadaşlarımız müdahale etti tampon yapmaya çalıştılar. Tabii yara derin olduğundan dolayı kanı durduramadık. Bütün arkadaşlarımız onun arkadaşları herkes müdahale etmeye çalıştı. Defalarca ambulansı da aradık. O gün ambulansla alakalı çok büyük sıkıntı yaşadık. Çünkü ambulansla çok geç geldi. Güngören’den ambulans gelmediği için Bayrampaşa'dan geldi. Bundan dolayı da yaklaşık 40-45 dakika ambulans beklendi. Adli bir vaka olduğu için müdahale de edemiyorsun. Çocuğu hastaneye de götüremiyorsun. Bundan dolayı da uzun bir süreç oldu ama buradaki arkadaşlar herkes müdahale etti. Çok uğraştık ama maalesef kurtaramadık. Tampon yapmaya çalıştık. Ama maalesef kanı çok durduramadık. Hastanede ameliyata alınmış sonra da vefat etmiş" dedi.

İstanbul da yine Minguzzi vakası! 17 yaşındaki Atlas Çağlayan ı akranı bıçaklayarak öldürdü 5

"YAN BAKMA MESELESİNDEN GERÇEKLEŞMİŞ"

Yaşanan olaydan dolayı üzgün olduğunu belirten Başkutlu, "Dışarıda arkadaşlar daha önce herhalde bir sözlü tartışması olmuş. Bundan dolayı da arkadaşlar göz göze gelmişler. Çok üzüldüm. 'Yan bakma’ diye bir sebepten bıçaklama olayı gerçekleşmiş. 14-15 yaşındaki çocukların kendi arasındaki tartışmadan dolayı hiç yok yere bir ölüm gerçekleşti" dedi.

İstanbul da yine Minguzzi vakası! 17 yaşındaki Atlas Çağlayan ı akranı bıçaklayarak öldürdü 6

NE OLMUŞTU?

24 Ocak 2025’te İstanbul’un Kadıköy ilçesinde 15 yaşındaki Mattia Ahmet Minguzzi, arkadaşlarıyla kaykay malzemesi almak için gittiği pazar yerinde bir grup gençle tartışmıştı. Tartışmanın ardından B.B. tarafından beş yerinden bıçaklanan Minguzzi, yere düştükten sonra U.B. tarafından tekmelenmişti. Ağır yaralanan Minguzzi, 9 Şubat’ta hastanede yaşamını yitirmişti.

İstanbul da yine Minguzzi vakası! 17 yaşındaki Atlas Çağlayan ı akranı bıçaklayarak öldürdü 7

Kaynak: DHA   |   Bu içerik Hazar Gönüllü tarafından yayına alınmıştır

