HABER

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam
  4. İstanbul'da zincir market yangını! Çevre ilçelerden destek istendi: Çok sayıda ekip sevk edildi

İstanbul'da zincir market yangını! Çevre ilçelerden destek istendi: Çok sayıda ekip sevk edildi

02.02.2025 08:33
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

İstanbul güne Esenyurt'taki yangınla başladı. Bir zincir market şubesinde nedeni bilinmeyen bir yangın çıktı. Ekipler olay yerine sevk edildi ve çevre ilçelerden de destek istendi. Yangını söndürme çalışmaları devam ediyor.

İstanbul'da zincir market yangını! Çevre ilçelerden destek istendi: Çok sayıda ekip sevk edildi

İstanbul Esenyurt'ta bir zincir marketin şubesinde başlayan yangını söndürmek için itfaiye ekiplerince çalışma başlatıldı.

542874_ESENYURTTA-MARKET-DEPOSUNDA-YANGIN.-(F

DİĞER İLÇELERDEN DE DESTEK İSTENDİ

Güzelyurt Mahallesi E-5 üzerindeki zincir marketin Haramidere şubesinin depo alanında henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine belirtilen adrese itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kısa sürede büyüyen yangını kontrol altına almak için çevre ilçelerden takviye ekipler sevk edildi.

indir (1)

İtfaiyenin yangını kontrol altına alma çalışmaları sürüyor.

indir (2)
Bu içerik Ufuk Dağ tarafından yayına alınmıştır

Anahtar Kelimeler:
yangın İstanbul market İtfaiye
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Çok konuşulan uygulama için Bakanlık harekete geçti

Çok konuşulan uygulama için Bakanlık harekete geçti

Ege Denizi'ndeki depremlerin ardından okulların tatil edilmesini istedi! Kapalı alanlarda ve kalabalıklarda durmayın uyarısı yapıldı

Ege Denizi'ndeki depremlerin ardından okulların tatil edilmesini istedi! Kapalı alanlarda ve kalabalıklarda durmayın uyarısı yapıldı

Yatak sahnesinden sonra şimdi de iddialı seçimi sosyal medyayı ikiye böldü

Yatak sahnesinden sonra şimdi de iddialı seçimi sosyal medyayı ikiye böldü

Polisten operasyon! Gözaltına alınan isimler şaşırttı!

Polisten operasyon! Gözaltına alınan isimler şaşırttı!

Yenidoğan Çetesinin 2 numaralı ismiydi! Doktor İlker Gönen cezaevinde intihar etti

Yenidoğan Çetesinin 2 numaralı ismiydi! Doktor İlker Gönen cezaevinde intihar etti

Yüksel Güran, Enes Güran ve Salim Güran ile ilgili yeni gelişme!

Yüksel Güran, Enes Güran ve Salim Güran ile ilgili yeni gelişme!

İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Uçak tuvaletine kamera yerleştirip kız çocuklarını kaydediyordu

Uçak tuvaletine kamera yerleştirip kız çocuklarını kaydediyordu

En kaliteli montları, ayakkabıları yarı fiyatına alma şansı burada!

En kaliteli montları, ayakkabıları yarı fiyatına alma şansı burada!

Müstehcen hesabı ve devre sırasındaki uygunsuz hareketleri ifşalandı

Müstehcen hesabı ve devre sırasındaki uygunsuz hareketleri ifşalandı

Üç sevgilisi aynı anda hamile kaldı! Hepsini yanına alarak böyle poz verdi

Üç sevgilisi aynı anda hamile kaldı! Hepsini yanına alarak böyle poz verdi

Tommy Hilfiger yeni sezonda sepette %30 indirim başladı

Tommy Hilfiger yeni sezonda sepette %30 indirim başladı

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.