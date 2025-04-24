HABER

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam

İstanbul'daki deprem anında 'pes' dedirten olay! Hırsızlar evine girmeye çalıştı

23 Nisan tarihinde İstanbul'da meydana gelen peş peşe depremlerin ardından korku yaşayan vatandaşlar sokaklara döküldü. Sultangazi ilçesinde depremi fırsat bilen 2 kadının yaptıkları pes dedirtti. Olay anı apartmanın güvenlik kamerası tarafından anbean kaydedildi.

İstanbul'daki deprem anında 'pes' dedirten olay! Hırsızlar evine girmeye çalıştı

İstanbul'da meydana gelen 6.2 büyüklüğündeki deprem sırasında, Sultangazi'de 2 kadın, vatandaşların panikle terk ettiği binaya hırsızlık amacıyla girdi. Eşyalarını almak için evine dönen bir bina sakini tarafından fark edilen şüpheliler, binadan ayrıldı. O anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

DEPREMİ FIRSAT BİLDİLER

Pes dedirten hırsızlık olayı, dün saat 16.00 sıralarında Eski Habipler Mahallesi'nde meydana geldi. İstanbul'da meydana gelen 6.2 büyüklüğündeki depremin ardından binaları terk eden vatandaşlar, can güvenliği nedeniyle sokaklara döküldü.

BİNA SAKİNİ İKİ ŞÜPHELİYİ FARK ETTİ

ISTANBUL---SULTANGAZIDE-DEPREM-SIRASIND_677143_200498

Bu sırada iki kadın, boş kalan bir binaya girerek zemin kattaki daireleri kontrol etmeye başladı. Eşyalarını almak için evine dönen bina sakini, iki şüpheliyi fark etti.

ISTANBUL---SULTANGAZIDE-DEPREM-SIRASIND_677141_200498

Kadınlara ne yaptıklarını sorduğunda, şüpheliler "Biz Aynur ablaya geldik" şeklinde yanıt verdi. Ancak bina sakini, apartmanda bu isme sahip birinin yaşamadığını belirterek dışarıda olan daire sahibine haber vereceğini söyledi. Bunun üzerine iki kadın hızla binayı terk etti.

ISTANBUL---SULTANGAZIDE-DEPREM-SIRASIND_677140_200498

O anlar ise, binanın güvenlik kamerasına yansıdı.

(DHA)Bu içerik Nilgün Akbıyık tarafından yayına alınmıştır

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
CHP kurultayı için bir başvuru daha! İptalini istedilerCHP kurultayı için bir başvuru daha! İptalini istediler
Kanal İstanbul'u savunan Celal Şengör'den yeni çıkış!Kanal İstanbul'u savunan Celal Şengör'den yeni çıkış!

Anahtar Kelimeler:
deprem Hırsız
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Okan Buruk güzel oyuncuyla yemekte! Aşk dedikodusuna jet açıklama

Okan Buruk güzel oyuncuyla yemekte! Aşk dedikodusuna jet açıklama

Alman Profesör'den İstanbul depremi için iki senaryo!

Alman Profesör'den İstanbul depremi için iki senaryo!

DEM Parti heyeti duyurdu! İşte masaya gelen konu başlıkları....

DEM Parti heyeti duyurdu! İşte masaya gelen konu başlıkları....

Rakam korkunç! 'İstanbul' uyarısı: "1 saniye bile tahammülü yok"

Rakam korkunç! 'İstanbul' uyarısı: "1 saniye bile tahammülü yok"

Eski patrondan 3 gün süren korkunç işkence

Eski patrondan 3 gün süren korkunç işkence

Celal Şengör’ün sözlerine çok kızdı! ‘Bu angut nasıl bir hoca’

Celal Şengör’ün sözlerine çok kızdı! ‘Bu angut nasıl bir hoca’

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.