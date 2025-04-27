İstanbul'daki deprem insanları tedirgin etmişti! Prof. Dr. Övgün Ahmet Ercan'dan İstanbullu vatandaşları sevindiren açıklama: "İstanbul'a yürüyüş durdu" Büyük deprem için de tarih verdi

İstanbul'da 23 Nisan Çarşamba günü saat 12:49'da meydana gelen 6,2'lik deprem vatandaşlarda büyük panik yarattı. Korkutan sarsıntının ardından herkes kendini dışarıya attı.

UZMANLAR İKİYE BÖLÜNDÜ

Bazı vatandaşlar ise evlerine geri girmek istemedi ve geceyi dışarıda geçirdi. Öte yandan depremin ardından uzmanlar da ikiye bölündü. Bazıları İstanbul'da büyük bir depremin yaşanmayacağını savunurken, bazıları da büyük deprem riskinin hala bulunduğunu bildirdi.

ERCAN: "İSTANBUL'A YÜRÜYÜŞ DURDU"

Prof. Dr. Övgün Ahmet Ercan da yaptığı son değerlendirmede İstanbullu vatandaşların içini rahatlattı. 6,'2lik depremin etkisinin bittiğini söyleyen Ercan, "Doğuya doğru, İstanbul’a yürüyüş durdu" dedi.

BÜYÜK DEPREM İÇİN TARİH VERDİ

Ercan ayrıca beklenen büyük deprem için de tarih verdi. Ercan, "Büyük deprem için en az 20 ila 50 yıl var" ifadelerini kullandı.