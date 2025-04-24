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Bakan Kurum açıkladı! İstanbul'daki depremde en çok ihbar bu 3 ilçeden geldi

İstanbul'da geçtiğimiz gün yaşanan 6.2 büyüklüğündeki depremin ardından artçı sarsıntılar sürerken, bakanlardan açıklama geldi. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, depremler hakkında canlı yayında bilgilendirmelerde bulundu.

Bakan Kurum açıkladı! İstanbul'daki depremde en çok ihbar bu 3 ilçeden geldi
Begüm Özkaynak

İstanbul'da yaşanan depremin ardından Bakan Yerlikaya ve Bakan Kurum önemli açıklamalarda bulundu. Yerlikaya artçı sarsıntıların azalma eğilimi gösterdiğini belirtirken, Bakan Kurum en çok ihbar gelen 3 ilçeyi sıraladı.

"101 BİN VATANDAŞIMIZIN BARINMA İHTİYACINI KARŞILADIK"

Bakan Yerlikaya: Artçı sarsıntılar azalma eğiliminde. Bugün öğlen yaptığımız basın açıklamasında ifade ettiğim gibi saha taramaları ve gelen ihbarlar değerlendirilmeye devam ediliyor. Şu ana kadar 16 bin çağrı geldi. Gelen çağrılarda büyük azalma var. Marmara'daki çalışmalara destek vermek üzere 11 bin personel halen görev başında. İstanbul'da dün 101 bin vatandaşımızın barınma ihtiyacını karşıladık.

Gerek acil toplanma alanlarında bulunan vatandaşlarımızın sayısı düne göre azaldı. 348 noktada ikram dağıtımımız devam edecek. Devletimiz tüm kurumlarıyla birlikte sahadadır. Olası riskler değerlendirilmektedir.

AVCILAR, ESENLER VE BAHÇELİEVLER EN ÇOK İHBARIN GELDİĞİ İLÇELER OLDU

Bakan Kurum: Marmara'dan 1756 ihbar aldık. İstanbul'daki ihbarların yüzde 80'ni Avrupa yakasında. Avcılar, Esenler ve Bahçelievler en çok ihbarın geldiği ilçeler. 83 binamızın az hasarlı olduğunu tespit ettik.

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deprem İstanbul Ali Yerlikaya İçişleri Bakanı
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