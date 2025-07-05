İstanbul'daki deprem sonrası Naci Görür'den çarpıcı değerlendirme: 'Fay zorlanıyor' diyerek uyardı!

AFAD'dan yapılan açıklamaya göre İstanbul ve çevre illerde hissedilen bir deprem meydana geldi. Depremin büyüklüğü 3.8 olarak açıklanırken, AFAD depremin merkezini Silivri açıkları olarak duyurdu. Kandilli Rasathanesi ise depremin büyüklüğünü 4.1 olarak açıkladı.

Yaşanan depremin ardından Prof. Dr. Naci Görür, X hesabından depreme dair kritik açıklamalarda bulundu.

Marmara Denizinde, Silivri açıklarında 4,1 deprem oldu. Deprem Kumburgaz Fayı üzerinde daha önce 6,2 ile kırılmış fayın kırılmayan bir kısmı üzerinde, artçı olmalı.Kumburgaz Fayı zorlanıyor ve üzerindeki stres alanı değişime uğruyor. Yerel ve merkezi yönetim dikkatlı olmalı. pic.twitter.com/ufiVBOtVoR — Prof. Dr. Naci Görür (@nacigorur) July 5, 2025

Prof. Dr. Naci Görür paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

"Marmara Denizinde, Silivri açıklarında 4,1 deprem oldu. Deprem Kumburgaz Fayı üzerinde daha önce 6,2 ile kırılmış fayın kırılmayan bir kısmı üzerinde, artçı olmalı. Kumburgaz Fayı zorlanıyor ve üzerindeki stres alanı değişime uğruyor. Yerel ve merkezi yönetim dikkatlı olmalı."