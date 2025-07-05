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İstanbul'daki deprem sonrası Naci Görür'den çarpıcı değerlendirme: 'Fay zorlanıyor' diyerek uyardı!

Son günlerde Marmara denizindeki hareketlilik dikkat çekiyor. Geçtiğimiz günlerde Bursa Gemlik'te peş peşe meydana gelen depremlerin ardından bugün, yani 5 Temmuz 2025 saat 14.24'te Silivri açıklarında 3.8 büyüklüğünde bir deprem daha gerçekleşti. Hissedilen depremin ardından Prof. Dr. Naci Görür kritik açıklamada bulundu.

İstanbul'daki deprem sonrası Naci Görür'den çarpıcı değerlendirme: 'Fay zorlanıyor' diyerek uyardı!

AFAD'dan yapılan açıklamaya göre İstanbul ve çevre illerde hissedilen bir deprem meydana geldi. Depremin büyüklüğü 3.8 olarak açıklanırken, AFAD depremin merkezini Silivri açıkları olarak duyurdu. Kandilli Rasathanesi ise depremin büyüklüğünü 4.1 olarak açıkladı.

Yaşanan depremin ardından Prof. Dr. Naci Görür, X hesabından depreme dair kritik açıklamalarda bulundu.

Prof. Dr. Naci Görür paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

"Marmara Denizinde, Silivri açıklarında 4,1 deprem oldu. Deprem Kumburgaz Fayı üzerinde daha önce 6,2 ile kırılmış fayın kırılmayan bir kısmı üzerinde, artçı olmalı. Kumburgaz Fayı zorlanıyor ve üzerindeki stres alanı değişime uğruyor. Yerel ve merkezi yönetim dikkatlı olmalı."

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deprem Prof. Dr. Naci Görür naci görür
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