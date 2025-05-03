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İstanbul'daki deprem sonrası uzmanlardan ilk değerlendirme! 'Ana depremi' işaret etti: "1 ay daha..."

23 Nisan tarihinde meydana gelen 6.2 büyüklüğündeki deprem sonrası İstanbullular adeta diken üstünde... Son olarak bugün Marmara Ereğlisi'nda meydana gelen 4.0 büyüklüğündeki deprem sonrası İstanbul sakinleri yine büyük panik yaşadı. Özellikle güney ilçelerde orta şiddette hissedilen deprem sonrası uzmanlardan ilk değerlendirme geldi. Prof. Dr. Övgün Ahmet Ercan ve Prof. Dr. Şükrü Ersoy'un açıklamaları haberimizde!

İstanbul'daki deprem sonrası uzmanlardan ilk değerlendirme! 'Ana depremi' işaret etti: "1 ay daha..."
Doğukan Akbayır

Vatandaşlar 'İstanbul'da deprem mi oldu?' sorusunun yanıtını arıyor. 11.36 sıralarında Tekirdağ'ın Marmara Ereğlisi açıklarında meydana gelen 4.0 büyüklüğündeki deprem sonrası büyük panik yaşandı. Özellikle Beylikdüzü, Esenyurt, Silivri gibi ilçelerin orta şiddette hissettiği deprem sonrası vatandaşlar uzman isimlerin değerlendirmelerine gözlerini çevirdi. Jeofizik Yüksek Mühendisi Prof. Dr. Övgün Ahmet Ercan'dan konuyla ilgili gelen ilk değerlendirme vatandaşların yüreğine su serpti. İşte tüm detaylar!

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ERCAN: ANA DEPREMİN ARTÇISI

23 Nisan tarihinde öğle saatlerinde gerçekleşen 6.2 büyüklüğündeki depremin daha batısında meydana gelen 4.0'lık depremle ilgili olarak Prof. Dr. Ercan, X hesabından bir paylaşımda bulundu.

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Ercan'ın paylaşımı şu şekilde:

"Bugün Silivri açıklarında M6,2’lik deprem odağının bu kez batıda, M.Ereğlisi yönünde M4,0 en küçük boyutta deprem oldu. Sönümlenen Ana depremin artçısı. Her şey olağan, kaçışmaya gerek yok.

Yurt dışındayım. BOSNA-HERSEK. Arayacaklar WhatsApp ‘dan arayabilirler.

Uğurlusu olsun."

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İLK DEĞERLENDİRME: "1 AY DAHA SÜREBİLİR"

İstanbul ve Tekirdağ'da yoğun şekilde hissedilen depremin ardından Prof. Dr Şükrü Ersoy'dan ilk değerlendirme geldi.

A Haber canlı yayınında konuşan Ersoy, bu sarsıntının 6,2'lik depremin artçısı olduğunu işaret etti ve artçı depremlerin 1 ay daha süreceğini aktardı.

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Anahtar Kelimeler:
deprem İstanbul
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