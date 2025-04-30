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İstanbul'daki deprem sonrası yeni gelişme! 4 okul tahliye edildi

Silivri açıklarında meydana gelen 6.2 büyüklüğündeki depremin ardından İstanbul'da 4 okul tedbiren tahliye edildi. Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, TBMM'de AK Parti Grup Toplantısı öncesi yaptığı açıklamada, İstanbul'da yaşanan 6.2 büyüklüğündeki depremin ardından 3'ü tarihi 4 okulun boşaltıldığını söyledi.

İstanbul'daki deprem sonrası yeni gelişme! 4 okul tahliye edildi

İstanbul'da 23 Nisan'da meydana gelen 6.2 büyüklüğündeki depremin ardından Fatih Suphi Paşa Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, Fatih Katip Çelebi İlkokulu, Üsküdar Halil Rüştü Anaokulu ve Silivri Gazi İmam Hatip İmam Hatip Ortaokulu tedbiren tahliye edildi.

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"SORUNSUZ BİR BİÇİMDE EĞİTİME BAŞLADILAR"

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, TBMM'de AK Parti Grup Toplantısı öncesi yaptığı açıklamada, İstanbul'da yaşanan 6.2 büyüklüğündeki depremin ardından 3'ü tarihi 4 okulun boşaltıldığını söyledi.

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Tekin, "Bu okullarımızdaki öğrencilerimiz ve öğretmenlerimizi farklı okullara taşıdık ve 28 Nisan Pazartesi itibarıyla sorunsuz bir biçimde eğitim öğretime başladılar" dedi.

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Kaynak: DHABu içerik Recep Demircan tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
deprem İstanbul
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