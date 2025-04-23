İstanbul'daki depremler paniğe yol açtı! Kenti terk ettiler, yoğun araç trafiği

İstanbul'da bugün peş peşe depremler yaşandı. En büyüğü 6.2 ve 5.9 olan depremler paniğe yol açtı. Can kaybı veya bina yıkımı olmazken Marmara Denizi'nde artçılar yaşandı.

KENTİ TERK ETTİLER

İstanbullular evlerine girmekte tereddüt yaşarken birçok vatandaş geceyi dışarıda geçirmek için hazırlık yaptı. Bazı vatandaşlar da yaşanan panik nedeniyle kenti terk etti.

YOĞUN ARAÇ TRAFİĞİ

Gazeteci Adem Metan Kuzey Marmara Otoyolu'ndaki yoğun araç trafiğini paylaştı.