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İstanbul'daki depremler paniğe yol açtı! Kenti terk ettiler, yoğun araç trafiği

İstanbul'da yaşanan depremler paniğe yol açtı. Vatandaşlar evlerine girmekte tereddüt yaşarken geceyi dışarda geçirmek için hazırlık yaptı. Bazı vatandaşlar da çareyi kenti terk etmekte buldu. Kuzey Marmara Otoyolu'nda yoğun araç trafiği gözlemlendi.

İstanbul'daki depremler paniğe yol açtı! Kenti terk ettiler, yoğun araç trafiği
Recep Demircan

İstanbul'da bugün peş peşe depremler yaşandı. En büyüğü 6.2 ve 5.9 olan depremler paniğe yol açtı. Can kaybı veya bina yıkımı olmazken Marmara Denizi'nde artçılar yaşandı.

KENTİ TERK ETTİLER

İstanbullular evlerine girmekte tereddüt yaşarken birçok vatandaş geceyi dışarıda geçirmek için hazırlık yaptı. Bazı vatandaşlar da yaşanan panik nedeniyle kenti terk etti.

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YOĞUN ARAÇ TRAFİĞİ

Gazeteci Adem Metan Kuzey Marmara Otoyolu'ndaki yoğun araç trafiğini paylaştı.

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Anahtar Kelimeler:
deprem İstanbul
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