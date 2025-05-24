İstanbul'daki görüşmelerde kararlaştırılmıştı! Ukrayna ile Rusya arasında 307 asker takas edildi

Rusya Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, 16 Mayıs'ta İstanbul'da varılan anlaşma çerçevesinde Ukrayna'nın 307 Rus askerinin daha iade ettiği bildirildi. Rusya'nın da 307 Ukraynalı esir askeri serbest bıraktığı ifade edildi. Ukrayna'nın serbest bıraktığı Rus askerlerinin şu anda Belarus topraklarında olduğu, askerlere gerekli psikolojik ve tıbbi yardım sağlandığı aktarıldı. Rus askerlerinin Rusya Savunma Bakanlığı'na bağlı sağlık kurumlarında tedavi ve rehabilitasyon amacıyla Rusya'ya getirileceği vurgulandı. Karşılıklı esir takasının devam edeceği vurgulandı.

"İKİ GÜNDE 697 KİŞİ GERİ DÖNDÜ"

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy de sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, takas çerçevesinde 307 Ukraynalının serbest bırakıldığını duyurdu. Zelenskiy, "Türkiye'de mutabakata varılan takas anlaşmasının uygulanmasında bugün ikinci gün. Sadece iki günde 697 kişi geri döndü. Yarın da devam etmesini bekliyoruz" ifadelerini kullandı.

TAKAS, İSTANBUL'DAKİ GÖRÜŞMELERDE KARARLAŞTIRILMIŞTI

Rusya ve Ukrayna heyetleri, geçtiğimiz hafta İstanbul'da 2 saat süren görüşmelerde "karşılıklı bin esirin takas edilmesine" karar vermişti. ABD Başkanı Donald Trump dün iki ülkenin esir takası anlaşmasını tamamladığını duyurmuş, saatler sonra ilk takas gerçekleştirilmişti. Rusya ve Ukrayna karşılıklı 390 esiri serbest bırakmıştı.

Kaynak: İHABu içerik Doğukan Akbayır tarafından yayına alınmıştır