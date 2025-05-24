HABER

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Dünya

İstanbul'daki görüşmelerde kararlaştırılmıştı! Ukrayna ile Rusya arasında 307 asker takas edildi

İstanbul'da kararlaştırılan takas anlaşmasının ardından, Rusya ile Ukrayna arasında 307'şer asker daha takas edildi.

İstanbul'daki görüşmelerde kararlaştırılmıştı! Ukrayna ile Rusya arasında 307 asker takas edildi

Rusya Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, 16 Mayıs'ta İstanbul'da varılan anlaşma çerçevesinde Ukrayna'nın 307 Rus askerinin daha iade ettiği bildirildi. Rusya'nın da 307 Ukraynalı esir askeri serbest bıraktığı ifade edildi. Ukrayna'nın serbest bıraktığı Rus askerlerinin şu anda Belarus topraklarında olduğu, askerlere gerekli psikolojik ve tıbbi yardım sağlandığı aktarıldı. Rus askerlerinin Rusya Savunma Bakanlığı'na bağlı sağlık kurumlarında tedavi ve rehabilitasyon amacıyla Rusya'ya getirileceği vurgulandı. Karşılıklı esir takasının devam edeceği vurgulandı.

AW461996_01

"İKİ GÜNDE 697 KİŞİ GERİ DÖNDÜ"

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy de sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, takas çerçevesinde 307 Ukraynalının serbest bırakıldığını duyurdu. Zelenskiy, "Türkiye'de mutabakata varılan takas anlaşmasının uygulanmasında bugün ikinci gün. Sadece iki günde 697 kişi geri döndü. Yarın da devam etmesini bekliyoruz" ifadelerini kullandı.

AW461996_03

TAKAS, İSTANBUL'DAKİ GÖRÜŞMELERDE KARARLAŞTIRILMIŞTI

Rusya ve Ukrayna heyetleri, geçtiğimiz hafta İstanbul'da 2 saat süren görüşmelerde "karşılıklı bin esirin takas edilmesine" karar vermişti. ABD Başkanı Donald Trump dün iki ülkenin esir takası anlaşmasını tamamladığını duyurmuş, saatler sonra ilk takas gerçekleştirilmişti. Rusya ve Ukrayna karşılıklı 390 esiri serbest bırakmıştı.

AW461996_05

AW461996_06

AW461996_07

AW461996_08

AW461996_09

AW461996_10

Kaynak: İHABu içerik Doğukan Akbayır tarafından yayına alınmıştır

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
İlçede yılan kabusu: Belediye ekipleri alarma geçti!İlçede yılan kabusu: Belediye ekipleri alarma geçti!
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 7. Etnospor Kültür Festivali'ne ziyaretCumhurbaşkanı Erdoğan'dan 7. Etnospor Kültür Festivali'ne ziyaret

Anahtar Kelimeler:
Rusya Ukrayna
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
İzmir Körfezi'nde 3,7 büyüklüğünde deprem

İzmir Körfezi'nde 3,7 büyüklüğünde deprem

Son seçim anketinde çok konuşulacak sonuçlar! "30 yıldır ilk kez bu kadar yüksek! Hükümet de bunu biliyor"

Son seçim anketinde çok konuşulacak sonuçlar! "30 yıldır ilk kez bu kadar yüksek! Hükümet de bunu biliyor"

24 bin liralık borç yüzünden 6 milyonluk ev gitti!

24 bin liralık borç yüzünden 6 milyonluk ev gitti!

Bu kez de at ve eşek eti yetirmişler! Liste güncellendi

Bu kez de at ve eşek eti yetirmişler! Liste güncellendi

Bir süredir görünmüyordu: Abdullah Gül o ülkede ortaya çıktı!

Bir süredir görünmüyordu: Abdullah Gül o ülkede ortaya çıktı!

İPA Başkanı Buğra Gökce cezaevinde evlilik kararı aldı!

İPA Başkanı Buğra Gökce cezaevinde evlilik kararı aldı!

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.