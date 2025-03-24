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İstanbul'daki gösterilerde 216 gözaltı

24.03.2025 17:12
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İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun tutuklanmasının ardından Saraçhane'de izinsiz gösteri yapan 216 kişi gözaltına alındı.

İstanbul'daki gösterilerde 216 gözaltı

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun 'yolsuzluk' soruşturması kapsamında tutuklanmasının ardından Saraçhane'de toplanarak izinsiz gösteri yapan ve polisin uyarılarına rağmen dağılmayarak taşkınlık çıkaran eylemciler gözaltına alındı. İstanbul Emniyet Müdürlüğü Güvenlik Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından Saraçhane'de, 5'i 18 yaşından küçük olmak üzere 144 kişi gözaltına alındı. Ayrıca, Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından kimlikleri tespit edilen 99 kişiden 72'si de düzenlenen operasyonlarla yakalandı.

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Gözaltına alınan toplam 216 kişi, İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne getirildi. Şüphelilerin emniyetteki işlemleri devam ederken, kimliği tespit edilen 27 şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışmaların sürdüğü öğrenildi. (DHA)

Bu içerik Hazar Gönüllü tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
saraçhane
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