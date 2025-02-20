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  4. İstanbul'daki iki havalimanında da kar trafiği yaşanıyor! Piste iniş yapamayan uçaklar havada dönüp duruyor

İstanbul'daki iki havalimanında da kar trafiği yaşanıyor! Piste iniş yapamayan uçaklar havada dönüp duruyor

Çiğdem Sevinç Çiğdem Sevinç İçerik Editörü
20.02.2025 13:46
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İstanbul’da etkisini arttıran kar yağışı nedeniyle Sabiha Gökçen Havalimanı’nda uçuşlarda aksamalar yaşanıyor. Pist ve taksi yollarının karla kaplanması nedeniyle havalimanına inemeyen uçaklar havada tur atmak zorunda kalıyor. Durum İstanbul Havalimanı'nda da farksız. Ekipler durmadan çalışarak inişlerin gerçekleşmesi için çabalıyor.

İstanbul'daki iki havalimanında da kar trafiği yaşanıyor! Piste iniş yapamayan uçaklar havada dönüp duruyor

İstanbul'da etkili olan yoğun kar yağışı, hava ulaşımında aksamalar yaşanmasına neden oldu. Sabiha Gökçen Havalimanı'nda pistlerin karla kaplanması nedeniyle uçaklar havada tur atmak zorunda kalırken, İstanbul Havalimanı’nda da benzer sıkıntılar yaşanıyor.

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BİR ÇOK SEFER İPTAL OLDU

Meteorolojik Acil Durum Komitesi'nin (MADKOM) almış olduğu karara göre, Türk Hava Yolları başta olmak üzere birçok havayolu firması İstanbul çıkışlı ve varışlı uçuşlarını iptal etti. 20 Şubat’ta yapılması planlanan uçuşların yüzde 10 oranında azaltılmasının ardından, kar yağışının şiddetini artırması beklenen 21 Şubat günü, uçuşların yüzde 20 oranında daha azaltılması kararlaştırıldı.

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EKİPLER ÇALIŞMALARINI SÜRDÜRÜYOR

Havalimanında çalışan 24 saatlik ekipler, pist, taksi yolları ve park yerlerinin kapanmaması için karla mücadele çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Seyahat edecek yolculara, uçuş durumlarıyla ilgili havayolu şirketleri ve havalimanı yetkililerinden bilgi almaları öneriliyor.

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(DHA)

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