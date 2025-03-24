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  4. İstanbul'daki protestolarda dikkat çeken kareler! Semazenli gösteri, sahipsiz ayakkabılar...

İstanbul'daki protestolarda dikkat çeken kareler! Semazenli gösteri, sahipsiz ayakkabılar...

Melih Kadir Yılmaz Melih Kadir Yılmaz
24.03.2025 09:50
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İstanbul'da başlatılan çifte soruşturma kapsamında aralarında İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun da bulunduğu çok sayıda isim gözaltına alınmıştı. İmamoğlu dün 'yolsuzluk' soruşturması kapsamında tutuklanırken, İstanbul'da başlayan protesto gösterileri de devam etti. Özellikle Saraçhane'de yapılan protesto gösterilerinde dikkat çeken kareler ortaya çıktı. Bir gösterici polis barikatları önünde semazen gösterisi yaptı. Kaçan bazı göstericilerin de ayakkabıları yollarda kaldı. İşte o kareler...

İstanbul'daki protestolarda dikkat çeken kareler! Semazenli gösteri, sahipsiz ayakkabılar...

Türkiye, 19 Mart Çarşamba gününe İstanbul'da başlatılan 'yolsuzluk' ve 'terör' soruşturmasıyla uyanmıştı. Sabah saatlerinde başlatılan soruşturmalar kapsamında aralarında İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Şişli Belediye Başkanı Resul Emrah Şahan ve Beylikdüzü Belediye Başkanı Murat Çalık'ın da bulunduğu çok sayıda isim gözaltına alınmıştı.

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İMAMOĞLU VE 2 BELEDİYE BAŞKANI DAHİL ÇOK SAYIDA İSİM TUTUKLANDI

Dün ise çok sayıda isim tutuklanarak cezaevine gönderildi. İmamoğlu ve Çalık, 'yolsuzluk' soruşturması, Şahan ise 'terör' soruşturması kapsamında tutuklanırken, CHP lideri Özgür Özel ve partililer vatandaşları yine Saraçhane'ye çağırmıştı.

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SARAÇHANE'DEKİ PROTESTO GÖSTERİLERİ DÜN DE DEVAM ETTİ

Çarşamba günü başlayan protesto gösterileri dün de devam etti. Özellikle Saraçhane'de bir araya gelen protestocular tutuklama kararlarına tepki gösterdi. O anlarda ise dikkat çeken kareler ortaya çıktı.

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POLİS BARİKATLARI ÖNÜNDE SEMAZEN GÖSTERİSİ

Protestoculardan biri polis barikatlarının önüne gelerek kısa süreli bir semazen gösterisi yaptı. Gaz maskeli şahsa polis o sırada biber gazı sıkarken, protestocu gösterisini kısa bir süre daha devam ettirdi.

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KAÇAN GÖSTERİCİLER AYAKKABILARINI GERİDE BIRAKTI

Öte yandan bazı göstericiler polisten kaçarken, ayakkabılarını geride bıraktı. Saraçhane'de göstericilerin kaybettiği ayakkabılar ise bulmaları için demirlere asıldı.

O karelerden bazıları şu şekilde:

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Ekrem İmamoğlu İstanbul Protesto saraçhane ekrem imamoğlu operasyonu
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