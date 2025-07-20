İstanbul’dan geldiler, Ağrı Dağı’nın zirvesine ulaştılar

Tırmanış süreci, sporcuların 3 bin 300 metre rakımlı kamp alanında hazırlık yapmalarıyla başladı. Ardından 4 bin 200 metredeki ikinci kamp noktasında bir gece geçiren ekip, sabahın erken saatlerinde zirve yolculuğuna çıktı. Başarıyla tamamlanan tırmanışın ardından ekip, aynı gün içerisinde güvenli şekilde 3 bin 300 metre kampına geri döndü.

Sert rüzgarlar ve düşük sıcaklıklarla mücadele eden dağcılar, zirveye ulaşmanın gururunu yaşarken, Kulüp Başkanı Murat Ali Koç tırmanışa ilişkin yaptığı açıklamada şunları söyledi:

"Ağrı Dağı her dönem zorlu tırmanışlar sonucu zirvesine ulaşılan bir dağ. Türkiye’nin en yüksek noktası. Kulüp olarak yaz ve kış aylarında her yıl mutlaka bir tırmanış gerçekleştiriyoruz. Elbette kış şartları çok daha zorlu. Daha önce kış mevsiminde de zirveye tırmandım. Ancak yaz tırmanışları kışa kıyasla daha elverişli geçiyor."

Asya Dağcılık Spor Kulübü, doğa sporlarına verdiği önem ve düzenli faaliyetleriyle dikkat çekmeye devam ediyor. (İHA)Bu içerik Hazar Gönüllü tarafından yayına alınmıştır