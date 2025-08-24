HABER

İstanbul'dan kalkıp babaevine geldi, anahtarı olmayınca bahçe kapısını kırarak içeri girdi... Gördüğü manzara karşısında ise gözlerine inanamadı!

Bursa'da anne ve babasının vefat etmeden önce yaşadığı eve gelen kişi, anahtarı olmadığı için bahçe kapısını kırarak içeri girdi. İçeri girdiğinde ise definecilerin her yeri köstebek yuvası gibi kazdıklarını gördü.

Olay, Bursa'nın Gürsu ilçesi Canbazlar köyündeki 2 kardeşin babaevinde meydana geldi. İddiaya göre, anne ve babası vefat ettikten sonra kendilerine kalan mirası bir türlü bölüşemeyen küçük hissedarlardan biri definecilerle anlaştı. Babasının evine getirdiği definecilerle evi köstebek yuvasına çeviren hissedar, kardeşini fena kızdırdı.

GÖRDÜĞÜ MANZARAYA İNANAMADI

İstanbul'dan kalkıp eve gelen diğer hissedar, anahtarı olmadığı için bahçedeki kapıyı kırarak içeri girdi. Girdiğinde ise gördüğü manzaraya inanamadı.

Yaşadıklarını bir delil niteliğinde kayda alan hissedar, durumu da tane tane anlattı.

(İHA)Bu içerik Enes Çırtlık tarafından yayına alınmıştır

