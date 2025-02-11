İstanbul'dan kar manzaraları! Kış lastiği olmadan trafiğe çıkanları bekleyen hazin son

İstanbul kar bir anda bastırdı. Sabah işine, okula gitmek isteyen çok sayıda vatandaş karla kaplı yollarda yolculuk yapmak zorunda kaldı. Kış lastiğinin önemi ise bir kez daha gözler önüne serildi. Önlem almadan yola çıkan sürücülerin kaza anları kamerada...

GERİ KAYDI ELEKTRİK DİREĞİNE ÇARPTI

İstanbul Büyükçekmece’de yokuştan çıkamayan aracın el freni çekilince geri geri kayarak elektrik direğine çarptı.

Büyükçekmece Gerede Caddesi'nde bir araç yokuştan çıkamayınca sürücü el frenini çekti. El freni çekilen araç geri geri kayarak elektrik direğine çarptı. Bir araçta ilerlemekte zorluk çekti. Kaza anı cep telefonu kamerasına yansıdı.

İETT OTOBÜSÜ DİREĞE ÇARPTI

Kayabaşı Mahallesi'nde yokuş aşağı inmeye çalışırken yolda kalan İETT otobüsü çevredekilerin müdahalesi sırasında kaymaya başladı. Şoförünün durduramadığı otobüs yol kenarındaki ağaca çarparak durabildi.

YOLCULAR İTTİRDİ

Arnavutköy'de İETT hattına entegre olarak işletilen yolcu minibüsü ise yolda kaldı. Karda ilerlemekte güçlük çeken minibüsü içerisindeki yolcular ittirerek kurtarmaya çalıştı.

TRAFİKTE ZOR ANLAR

Benzer görüntüler diğer ilçelerden de geldi. Kar yağışının şiddetini artırdığı ilçelerde yol kenarları duran araçlarla durdu. Kimisi önlem alarak erkenden durdu kimisi gidebileceğini düşünerek yol aracının kontrolünü kaybetti.

Farklı ilçelerden gelen benzer görüntüler şu şekilde;