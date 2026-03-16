İstanbul'dan takibe alındılar, Sakarya'da yakalandılar: 2 kişi tutuklandı

Sakarya İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu madde ticareti ve kullanımının engellenmesine yönelik yürüttüğü çalışmalar kapsamında, D.İ. (29) ve M.K. (25) isimli şahısların İstanbul'dan Sakarya'ya yüklü miktarda uyuşturucu madde getireceği bilgisine ulaşıldı. Şüphelilerin içinde bulunduğu aracı takibe alan narkotik ekipleri, Kuzey Marmara Otoyolu üzerinde iz sürdü. Teknik ve fiziki takibin ardından operasyon için düğmeye basan ekipler, aracı Adapazarı gişelerinde durdurdu. Araçta yapılan detaylı aramalarda, paketlenmiş halde toplam 3 kilo 750 gram skunk maddesi ele geçirildi. Gözaltına alınan D.İ. ve M.K., emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. 'Uyuşturucu madde ticareti yapmak' suçundan hakim karşısına çıkarılan 2 şüpheli, tutuklanarak cezaevine gönderildi.

