HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel

İstanbul'dan takibe alındılar, Sakarya'da yakalandılar: 2 kişi tutuklandı

Sakarya'da emniyet ekiplerince düzenlenen uyuşturucu operasyonunda, İstanbul'dan temin ettikleri uyuşturucu maddeyi kente getirmeye çalışan 2 şüpheli, Kuzey Marmara Otoyolu'ndaki takibin ardından gişelerde yakalandı. Araçta yapılan aramada 3 kilo 750 gram skunk maddesi ele geçirilirken, adliyeye sevk edilen şüpheliler tutuklanarak cezaevine gönderildi.

İstanbul'dan takibe alındılar, Sakarya'da yakalandılar: 2 kişi tutuklandı

Sakarya İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu madde ticareti ve kullanımının engellenmesine yönelik yürüttüğü çalışmalar kapsamında, D.İ. (29) ve M.K. (25) isimli şahısların İstanbul'dan Sakarya'ya yüklü miktarda uyuşturucu madde getireceği bilgisine ulaşıldı. Şüphelilerin içinde bulunduğu aracı takibe alan narkotik ekipleri, Kuzey Marmara Otoyolu üzerinde iz sürdü. Teknik ve fiziki takibin ardından operasyon için düğmeye basan ekipler, aracı Adapazarı gişelerinde durdurdu. Araçta yapılan detaylı aramalarda, paketlenmiş halde toplam 3 kilo 750 gram skunk maddesi ele geçirildi. Gözaltına alınan D.İ. ve M.K., emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. 'Uyuşturucu madde ticareti yapmak' suçundan hakim karşısına çıkarılan 2 şüpheli, tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Kaynak: İHA   |   Bu içerik Doğukan Akbayır tarafından yayına alınmıştır

Canlı Skor
Anahtar Kelimeler:
Sakarya
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
CANLI | İran'dan kamikaze saldırısı: Kritik petrol tesisi vuruldu

CANLI | İran'dan kamikaze saldırısı: Kritik petrol tesisi vuruldu

IKYB'den kritik açıklama: "İhraç edecek petrol kalmadı"

Galatasaray maçı öncesi Liverpool'da deprem! Paramparça oldular

3 yıl sonra geri döndü! 24 saatte servet kazandı! ''En yüksek günlük kazanç''

Murat Ülker kararını verdi: Fabrikasını satıyor!

SGK artık ödemeyecek: Yargıtay’dan tartışma yaratacak karar!

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.