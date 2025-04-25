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İstanbul depremi 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'ne böyle yansıdı

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İstanbul Silivri açıklarında 23 Nisan günü meydana gelen 6,2 büyüklüğündeki depremin etkisi devam ediyor. 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'ndeki güvenlik kamerası görüntülerine ulaşıldı. Yaşanan sarsıntı kameralara yansıdı.

Silivri açıklarında 23 Nisan günü saat 12.49'da meydana gelen deprem, İstanbul'un tamamında etkili oldu. Depremin ortaya çıkardığı 13 saniye süren sarsıntı, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'ndeki güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.

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ARAÇLAR YOLUNA DEVAM ETTİ

Görüntülerde, kameranın depremin şiddeti ile yaşadığı sarsıntı yer alırken, köprü üzerindeki araçların ise depremden etkilenmeden yoluna devam ettiği görüldü. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu dün yaptığı açıklamada, köprülerde gerekli kontrollerin yapıldığını ve herhangi bir hasar olmadığını açıklamıştı.
Bu içerik Ufuk Dağ tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
deprem 15 Temmuz Şehitler Köprüsü
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