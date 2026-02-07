HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam

İstanbul depremi için korkutan uyarı! 'Maalesef olacak ve 7'ye yakın...'

Türkiye'nin en önemli gerçeği olan deprem konusunda Prof. Dr. Süleyman Pampal, İstanbul ve çevresini ilgilendiren bir hayli dikkat çekici bir açıklamada bulundu. Pampal, depremlerin tekrarlanma sürelerinin dolduğunu ifade ettiği açıklamasında, "7'ye yakın büyüklükte bir depremi İstanbul maalesef yaşayacak. Bu fay kırılacak ve süreç tamamlanmış olacak. İstanbul'un deprem tehlikesi oldukça yüksek ve yakın" dedi.

İstanbul depremi için korkutan uyarı! 'Maalesef olacak ve 7'ye yakın...'
Doğukan Akbayır

Adana'nın Kozan ilçesinde "Deprem Gerçeğiyle Yaşamak" paneli düzenlendi. Panelde Prof. Dr. Abdulazim Yıldız, Prof. Dr. Ahmet Beycioğlu, Prof. Dr. Barış Binici, Prof. Dr. Mustafa Laman ve Prof. Dr. Ulvi Can Ünlügenç de deprem riskleri, Adana'nın yapı stoku ve aktif faylar üzerine sunum yaptı. Depremle ilgili yaptıkları çalışmalarla bilinen Prof. Dr. Süleyman Pampal da panelde yaşanabilecek afetlerle ilgili bilgi verdi. İHA muhabirine deprem beklenen bölgeler üzerine önemli açıklamalarda bulunan Prof. Dr. Süleyman Pampal, 6 Şubat depremlerinin Adana ve Kozan'daki etkilerine değindi.

İstanbul depremi için korkutan uyarı! Maalesef olacak ve 7 ye yakın... 1

"TEHLİKE OLDUKÇA YÜKSEK"

Bölgedeki aktif fay hatlarına dikkat çeken Prof. Dr. Pampal, "Bu bölgenin yakın tehlike kaynakları var. Adana'nın ilçeleriyle özellikle kuzeydoğu kesiminde yer alan Kozan, Feke, Saimbeyli, Aladağ. Biraz daha doğuda Kadirli, Sumbas, Ceyhan ve Osmaniye, aktif faylara daha yakın yerleşim alanlarıdır. Bu fayların pek çoğu 7'ye kadar deprem üretme potansiyeline sahip. Kozan'a özelde gelecek olursak, Kozan'ın kuzeyinde ve kuzeydoğusunda Akçaluşağı Fayı, Bozdoğanuşağı Fayı, yaz çalışmalarımda belirlediğim Gezitdağ Fayı ve Yardibi Fayı gibi aktif faylar var. Bu faylar 6 ve üzeri büyüklükte deprem üretme potansiyeline sahip. Tarihi geçmişe bakınca 1269'da bu bölgede yıkıcı bir deprem yaşandığını görüyoruz. Adana'nın kuzeydoğu kesimindeki yerleşim alanlarında, Kozan dâhil, tehlike maalesef söz konusu ve oldukça yüksek" ifadelerini kullandı.

İstanbul depremi için korkutan uyarı! Maalesef olacak ve 7 ye yakın... 2

"KIRILMAMIŞ FAY PARÇASI VAR"

İstanbul için en büyük riskin Marmara Denizi içindeki kırılmamış segment olduğuna dikkat çeken Pampal, "İstanbul'la ilgili baştan itibaren benim görüşüm şu. Kuzey Anadolu Fayı'nın kuzey kolu, İstanbul'un Avrupa yakasının güneyinden, kıyıya paralel şekilde Silivri açıklarından Tekirdağ ve Ganos'a kadar uzanır. 1912'de Ganos Fayı kırıldı ve 7,3'lük deprem üretti. Sonra doğuya doğru kırılmalar devam etti. 2009 ve 2011'de 5,5 ve 5,9'luk depremler oldu. 23 Nisan 2024'te 6,2'lik deprem İstanbul'a iyice yaklaştı. 1766'da İstanbul'u yıkan iki deprem de bu fay üzerinde gerçekleşti. Bu fayın doğuya doğru, Büyükçekmece açıklarından Eminönü'ne kadar olan kesiminde kırılmamış bir parça var. Bu yaklaşık 30–35 kilometre civarında. Deniz altında olduğu için net konuşamıyoruz ama bu parça kırılmadı ve kırılacak" şeklinde konuştu.

İstanbul depremi için korkutan uyarı! Maalesef olacak ve 7 ye yakın... 3

"7'YE YAKIN BÜYÜKLÜKTE DEPREM"

İstanbul'da deprem beklediğini 1 yıl önce açıkladığını aktaran Pampal, "Ben 23 Nisan'dan sonra 6,5–7,0 arasında bir deprem daha olacak demiştim. Aynı fikirdeyim. 7'ye yakın büyüklükte bir depremi İstanbul maalesef yaşayacak. Bu fay kırılacak ve süreç tamamlanmış olacak. Son yıllarda Amerika'da, New York Times'a kadar konu oldu. Nature dergisinde bilimsel makaleler yayımlandı. İstanbul'un deprem tehlikesi oldukça yüksek ve yakın. Çünkü tekrarlanma süresi dolmuş görünüyor" diyerek sözlerini sürdürdü.

İstanbul depremi için korkutan uyarı! Maalesef olacak ve 7 ye yakın... 4

GÜNEY KOL İÇİN DE UYARI

Sadece kuzey kolun değil, güney kolun da risk taşıdığının altını çizen Pampal; "Kuzey Anadolu Fayı'nın güney kolu üzerinde de yıkıcı deprem beklentisi var. İznik–Gemlik–Pamukova arasında uzanan fay, 1065'ten sonra kırılmamış. 1065'te 7 büyüklüğünde deprem üretmiş ve İznik'in bir kısmını sular altına gömmüş. Bu fayın 7–7,5 arası deprem üretme potansiyeli var. Kırılması hâlinde İstanbul'u, Bursa'yı, İznik'i ve Orhangazi'yi etkileyecektir. Marmara depremleri maalesef bekleniyor, tehlike yüksek. Riskleri azaltmaktan başka çare yok" diyerek sözlerini tamamladı.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Dağdan kopan kaya, mahalledeki trafoya çarptıDağdan kopan kaya, mahalledeki trafoya çarptı
MSB, Van’da yürütülen operasyonlarda 5 kilogram uyuşturucu madde ele geçirildiğini duyurduMSB, Van’da yürütülen operasyonlarda 5 kilogram uyuşturucu madde ele geçirildiğini duyurdu

Canlı Skor
Anahtar Kelimeler:
deprem İstanbul
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Emekli polis dehşet saçtı: Eşini ve MHP ilçe başkanını silahla vurarak öldürdü

Emekli polis dehşet saçtı: Eşini ve MHP ilçe başkanını silahla vurarak öldürdü

Kahreden görüntüler! Terlik için girdiği derede hayatını kaybetti

Kahreden görüntüler! Terlik için girdiği derede hayatını kaybetti

Kante, Guendouzi ve Cherif Fenerbahçe’nin Avrupa kadrosunda

Kante, Guendouzi ve Cherif Fenerbahçe’nin Avrupa kadrosunda

Habertürk'ten kovuldu mu? "Tazminatımı alıp..."

Habertürk'ten kovuldu mu? "Tazminatımı alıp..."

İran'la ticaret yapan ülkelere yüzde 25 vergi

İran'la ticaret yapan ülkelere yüzde 25 vergi

‘Başka çaresi yok, batacak’ İslam Memiş’ten kritik uyarı

‘Başka çaresi yok, batacak’ İslam Memiş’ten kritik uyarı

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.