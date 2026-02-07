Tunceli'de kira tartışması silahlı kavgaya dönüştü! Valilik'ten açıklama

Tunceli'nin Atatürk Mahallesi'nde bulunan bir işyerinde kira artışı nedeniyle çıkan tartışma, silahlı kavgaya dönüştü. Olayda mülk sahibi yaralanırken, şüpheli şahıs ile kaçmasına yardım edenlerin kısa sürede yakalandığı bildirildi. Yaralının hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenilirken, olayla ilgili adli sürecin titizlikle sürdürüldüğü belirtildi.

VALİLİK'TEN AÇIKLAMA

Tunceli Valiliği tarafından konuya ilişkin olarak yapılan açıklamada, "07.02.2026 günü saat 13:43 sıralarında ilimiz Atatürk Mahallesi'nde bulunan bir işyerinde meydana gelen Silahla Kasten Yaralama olayı ile ilgili olarak Tunceli İl Emniyet Müdürlüğümüzce derhal çalışma başlatılmıştır. Yapılan ilk tespitlere göre; işletmeci M.Ç. ile işyerinin mülk sahibi İ.T. arasında kira artışı nedeniyle çıkan tartışmanın büyümesi üzerine, işletmeci M.Ç. tarafından tabanca ile ateş edilmesi sonucu İ.T. isimli şahıs yaralanmıştır. Yaralı şahsın hayati tehlikesinin bulunmadığı anlaşılmış olup, olayı gerçekleştiren şüpheli şahıs ve şüpheli şahsın kaçmasına yardım ve yataklık edenler Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerimizce kısa sürede yakalanarak gözaltına alınmıştır. Konu ile ilgili adli tahkikat titizlikle sürdürülmektedir" ifadelerine yer verildi.

Kaynak: İHA | Bu içerik Recep Demircan tarafından yayına alınmıştır