HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel

Tunceli'de kira tartışması silahlı kavgaya dönüştü! Valilik'ten açıklama

Tunceli'de bir iş yerinde kira artışı nedeniyle çıkan tartışmada mülk sahibi silahla yaralandı, şüpheli ve yardım edenler gözaltına alındı.

Tunceli'de kira tartışması silahlı kavgaya dönüştü! Valilik'ten açıklama

Tunceli'nin Atatürk Mahallesi'nde bulunan bir işyerinde kira artışı nedeniyle çıkan tartışma, silahlı kavgaya dönüştü. Olayda mülk sahibi yaralanırken, şüpheli şahıs ile kaçmasına yardım edenlerin kısa sürede yakalandığı bildirildi. Yaralının hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenilirken, olayla ilgili adli sürecin titizlikle sürdürüldüğü belirtildi.

VALİLİK'TEN AÇIKLAMA

Tunceli Valiliği tarafından konuya ilişkin olarak yapılan açıklamada, "07.02.2026 günü saat 13:43 sıralarında ilimiz Atatürk Mahallesi'nde bulunan bir işyerinde meydana gelen Silahla Kasten Yaralama olayı ile ilgili olarak Tunceli İl Emniyet Müdürlüğümüzce derhal çalışma başlatılmıştır. Yapılan ilk tespitlere göre; işletmeci M.Ç. ile işyerinin mülk sahibi İ.T. arasında kira artışı nedeniyle çıkan tartışmanın büyümesi üzerine, işletmeci M.Ç. tarafından tabanca ile ateş edilmesi sonucu İ.T. isimli şahıs yaralanmıştır. Yaralı şahsın hayati tehlikesinin bulunmadığı anlaşılmış olup, olayı gerçekleştiren şüpheli şahıs ve şüpheli şahsın kaçmasına yardım ve yataklık edenler Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerimizce kısa sürede yakalanarak gözaltına alınmıştır. Konu ile ilgili adli tahkikat titizlikle sürdürülmektedir" ifadelerine yer verildi.
Kaynak: İHA   |   Bu içerik Recep Demircan tarafından yayına alınmıştır

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Özdemir Bayraktar'ın hayatı belgesel oldu! Özdemir Bayraktar'ın hayatı belgesel oldu!
ABD operasyon başlatmıştı! Irak, Suriye’den 2 bin 250 DEAŞ mensubunu teslim aldıABD operasyon başlatmıştı! Irak, Suriye’den 2 bin 250 DEAŞ mensubunu teslim aldı

Canlı Skor
Anahtar Kelimeler:
Tunceli
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Emekli polis dehşet saçtı: Eşini ve MHP ilçe başkanını silahla vurarak öldürdü

Emekli polis dehşet saçtı: Eşini ve MHP ilçe başkanını silahla vurarak öldürdü

Kahreden görüntüler! Terlik için girdiği derede hayatını kaybetti

Kahreden görüntüler! Terlik için girdiği derede hayatını kaybetti

Kante, Guendouzi ve Cherif Fenerbahçe’nin Avrupa kadrosunda

Kante, Guendouzi ve Cherif Fenerbahçe’nin Avrupa kadrosunda

Habertürk'ten kovuldu mu? "Tazminatımı alıp..."

Habertürk'ten kovuldu mu? "Tazminatımı alıp..."

İran'la ticaret yapan ülkelere yüzde 25 vergi

İran'la ticaret yapan ülkelere yüzde 25 vergi

‘Başka çaresi yok, batacak’ İslam Memiş’ten kritik uyarı

‘Başka çaresi yok, batacak’ İslam Memiş’ten kritik uyarı

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.