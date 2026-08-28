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İstanbul depremi paniği! Naci Görür'ün tek harflik paylaşımı sosyal medyayı birbirine kattı

Deprem uzmanı Prof. Dr. Naci Görür'ün sosyal medya hesabından yaptığı tek harflik paylaşım kısa sürede gündem oldu. İstanbul depremi uyarısı yapıldığı düşünülen paylaşımın gerçeği ise Görür'ün açıklamasıyla ortaya çıktı.

İstanbul depremi paniği! Naci Görür'ün tek harflik paylaşımı sosyal medyayı birbirine kattı
Çiğdem Berfin Sevinç

Türkiye'nin önde gelen yer bilimcilerinden Prof. Dr. Naci Görür'ün X hesabından yaptığı sıra dışı paylaşım sosyal medyada kısa süreli paniğe yol açtı.

Görür, hesabından yalnızca “i” harfini paylaştı. Herhangi bir açıklamanın yer almadığı paylaşım, kısa sürede çok sayıda kullanıcı tarafından yorumlandı.

İstanbul depremi paniği! Naci Görür ün tek harflik paylaşımı sosyal medyayı birbirine kattı 1

İSTANBUL DEPREMİ Mİ OLACAK?” PANİĞİ

Tek harfin ne anlama geldiğini çözmeye çalışan sosyal medya kullanıcıları arasında en çok konuşulan iddia ise İstanbul depremi oldu.

Bazı kullanıcılar, Görür'ün beklenen Marmara depremine ilişkin şifreli bir mesaj verdiğini düşündü. Paylaşımın ardından sosyal medyada kısa süreli bir panik yaşandı.

İstanbul depremi paniği! Naci Görür ün tek harflik paylaşımı sosyal medyayı birbirine kattı 2

GERÇEK KISA SÜREDE ORTAYA ÇIKTI

Yaşananların ardından Prof. Dr. Naci Görür'den açıklama geldi. Görür, paylaşımın herhangi bir deprem uyarısı olmadığını belirtti.

Tek harflik paylaşımın teknolojik bir hatadan kaynaklandığını ifade eden Görür, telefonunu kullanırken zaman zaman yanlış yerlere bastığını ve imla hataları yaptığını söyledi.

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Anahtar Kelimeler:
deprem İstanbul naci görür
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