İstanbul depremi sonrası fırsatçı taksici indi-bindi ücretini 2 katına çıkardı... O anlar sosyal medyada gündem oldu

İstanbul'da yaşanan depremin ardından bir taksici ile yolcu arasında yaşananlar sosyal medyada gündem oldu. Taksi indi-bindi ücretinin 2 katına çıkartıldığını duyan kadın yolcu, "Sen de haklısın abi. Bu zamanda para kazanmayacaksın da ne zaman kazanacaksın." dedi. Taksicinin ise "Bu trafikte gittiğimiz yerden çıkamıyoruz. Fırsatçılıka ilgisi yok" sözleriyle video kaydına yansıdı.

İŞTE SOSYAL MEDYADA GÜNDEM OLAN O DİYALOG;

Taksici; "Zamanımız kayboluyor. Kıraç'a gittiğimizde gittiğimiz yerden çıkamıyoruz. Adamın birisi buradan Kıraç'a bin beş yüz TL lira istemiş. Fırsatçılıka ilgisi yok" dediği duyuldu.

Taksiye binen kadın yolcu, taksiciyle olan diyaloğunda şu sözleri sarf etti; "Şehitler Parkı'nda da tuvaletleri ücretli hale getirmişler. Sen de haklısın abi. Bu zamanda para kazanmayacaksın da ne zaman kazanacaksın. 250 TL iyi yine. Parası olan için sıkıntı yok, benim param var".