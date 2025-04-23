HABER

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam

İstanbul depremi sonrası fırsatçı taksici indi-bindi ücretini 2 katına çıkardı... O anlar sosyal medyada gündem oldu

İstanbul’da deprem sonrası taksiciler indi-bindi için 2 kat ücret istedi. Sosyal medyaya yansıyan kadın yolcunun kayda aldığı görüntülerde taksici, "Gittiğimiz yerden çıkamıyoruz. Bu fırsatçılık değil. Başka arkadaş buradan Kıraç'a bin 500 TL istemiş" dedi.

İstanbul depremi sonrası fırsatçı taksici indi-bindi ücretini 2 katına çıkardı... O anlar sosyal medyada gündem oldu
Mustafa Fidan

İstanbul'da yaşanan depremin ardından bir taksici ile yolcu arasında yaşananlar sosyal medyada gündem oldu. Taksi indi-bindi ücretinin 2 katına çıkartıldığını duyan kadın yolcu, "Sen de haklısın abi. Bu zamanda para kazanmayacaksın da ne zaman kazanacaksın." dedi. Taksicinin ise "Bu trafikte gittiğimiz yerden çıkamıyoruz. Fırsatçılıka ilgisi yok" sözleriyle video kaydına yansıdı.

İŞTE SOSYAL MEDYADA GÜNDEM OLAN O DİYALOG;

Taksici; "Zamanımız kayboluyor. Kıraç'a gittiğimizde gittiğimiz yerden çıkamıyoruz. Adamın birisi buradan Kıraç'a bin beş yüz TL lira istemiş. Fırsatçılıka ilgisi yok" dediği duyuldu.

Taksiye binen kadın yolcu, taksiciyle olan diyaloğunda şu sözleri sarf etti; "Şehitler Parkı'nda da tuvaletleri ücretli hale getirmişler. Sen de haklısın abi. Bu zamanda para kazanmayacaksın da ne zaman kazanacaksın. 250 TL iyi yine. Parası olan için sıkıntı yok, benim param var".

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
İstanbul depreminde son durum! Bakanlardan peş peşe açıklamalar geldi: "236 kişi yaralandı, 127 artçı meydana geldi, 9 ev tahliye edildi" İstanbul depreminde son durum! Bakanlardan peş peşe açıklamalar geldi: "236 kişi yaralandı, 127 artçı meydana geldi, 9 ev tahliye edildi"
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
İmamoğlu'ndan deprem sonrası açıklama: "19 Mart'ta yapılan darbenin ekonomiye trilyonlarca lira maliyeti oldu"İmamoğlu'ndan deprem sonrası açıklama: "19 Mart'ta yapılan darbenin ekonomiye trilyonlarca lira maliyeti oldu"
Bakan Tunç yarın DEM Parti ile görüşecek!Bakan Tunç yarın DEM Parti ile görüşecek!
Anahtar Kelimeler:
deprem İstanbul taksi
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
İstanbul depreminde son durum! Bakanlardan peş peşe açıklamalar geldi: "236 kişi yaralandı, 127 artçı meydana geldi, 9 ev tahliye edildi"

İstanbul depreminde son durum! Bakanlardan peş peşe açıklamalar geldi: "236 kişi yaralandı, 127 artçı meydana geldi, 9 ev tahliye edildi"

İstanbul depremi sonrası Celal Şengör’den çarpıcı uyarı: 'Büyük İstanbul depremi geliyor. Bu kaçınılmaz.'

İstanbul depremi sonrası Celal Şengör’den çarpıcı uyarı: 'Büyük İstanbul depremi geliyor. Bu kaçınılmaz.'

İstanbul'daki 6,2'lik depremi 20 gün önceden bildi!

İstanbul'daki 6,2'lik depremi 20 gün önceden bildi!

İstanbul'da birçok bina boşaltıldı

İstanbul'da birçok bina boşaltıldı

Deprem hastaneyi vurdu!

Deprem hastaneyi vurdu!

İstanbul'daki depremden saniyeler önce uyarı bildirimi gelmiş

İstanbul'daki depremden saniyeler önce uyarı bildirimi gelmiş

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.