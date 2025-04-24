İstanbul depreminde '30 cm' detayı! Denizde 8, karada 4-5... Devreye giren sistemi "Sevindirici" diyerek duyurdu

Boğaziçi Üniversitesi (BÜ) Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü Müdürü Prof. Dr. Nurcan Meral Özel, Marmara Denizi Silivri açıklarında meydana gelen 6,2 büyüklüğündeki depremin ardından BÜ Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü Bölgesel Deprem-Tsunami İzleme ve Değerlendirme Merkezinde basın toplantısı düzenledi.

Haritalar ve grafiklerden oluşan görsellerle sunum yapan Özel, bugünkü depremin, 2019'da Silivri açıklarında meydana gelen depremin güneyinde ancak aynı boylam üzerinde yaşandığını söyledi.

Özel, çözebildikleri kadarıyla bugün 100'e yakın deprem olduğunu belirterek, "6,1'lik depremden sonra 2 tane büyük artçı oldu. Bunlar da sevindirici tabii, enerjinin açığa çıktığını gösteriyor. 5,1’lik ve 5,2’lik iki deprem oldu. 10 tane de 4’ten büyük deprem meydana geldi." diye konuştu.

Depremin Orta Marmara ile Kumburgaz Fay Hattı'nın tam ortasında yaşandığı bilgisini paylaşan Özel, depremlerin Orta Marmara içindeki 10-12 kilometrelik bant içinde meydana geldiğini, izlemelerini dikkatle sürdürdüklerini ifade etti.

Geçmişte Marmara Denizi içinde meydana gelen depremlerin tarihleri ve büyüklükleri konusunda belirsizlikler olduğunu dile getiren Özel, bu durumun Marmara Denizi'nde ne zaman ve hangi büyüklükte deprem olacağı öngörülerini zayıflattığını söyledi.

Özel, Marmara Denizi içindeki bütün hareketleri dikkatle izlediklerini ve bugün deniz yükselmeleri de tespit ettiklerini anlattı.

Rasathanenin, Marmara'da olabilecek bir deprem için pilot olarak erken uyarı sistemi geliştirmeye çalıştığını bildiren Özel, bugünkü depremde sistemin devreye girdiğini, bu durumun sevindirici olduğunu belirtti.

"ŞİDDETİ DENİZDE 8, KARADA İSE 4-5 OLARAK ÖLÇÜLDÜ"

Özel, sunumunun ardından gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Bir gazetecinin, deprem uzmanlarının gelecek olası depremlere ilişkin görüş ayrılıklarına düştüğünü hatırlatıp, beklenen depremlerin bugünkü konumda mı olacağını sorması üzerine Özel, "Orta Marmara ve Kumburgaz segmenti vardır. Bu ikisinin tam ortasında, 10-12 kilometrelik bir bölgede deprem aktivitesi meydana geldi, şu anda da meydana geldiği yerde devam ediyor. Kumburgaz ve Adalar fayında da bir stres birikimi olduğunu, deprem olma ihtimalini biz de biliyoruz, söylüyoruz." şeklinde yanıt verdi.

Özel, depremin deniz merkezli meydana geldiğini, şiddetinin denizde 8, karada ise 4-5 olarak ölçüldüğünü anlattı.

2019'da yaşanan 5,9 büyüklüğündeki depremin artçılarının yaklaşık 1,5 ay sürdüğünü belirten Özel, "Bu depremin ardından 2 kez 5'ten büyük artçı deprem oldu. 6,1'lik bir depremin etkinliği 1,5-2 ay devam edebilir ancak bu denizde olan bir deprem. Kıyılarda bunun ne kadarının hissedilip hissedilmeyeceği tartışılır. Şu anda karada bu depremleri hissetmek çok kolay olmayabilir." dedi.

AFAD’DAN DEPREM DEĞERLENDİRMESİ: 184 ARTÇI SARSINTI KAYDEDİLDİ

Öte yandan Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Deprem Bilim Kurulu Yerbilimleri Üyelerinin, Silivri (Marmara Denizi) Depremi’ne ilişkin değerlendirmelerini açıkladı. Başkanlığın sosyal medya hesabından paylaşılan değerlendirmede şu ifadelere yer verildi:

”Bugün 12.49'da Marmara Denizi içinde Silivri açıklarında Mw 6.2 büyüklüğünde bir deprem meydana gelmiştir. Deprem Kuzey Anadolu Fay Zonu'nun Orta Marmara içinden geçen segmenti üzerinde gerçekleşmiştir. Yerin yaklaşık 7 kilometre derinliğinde meydana gelen deprem yaklaşık 13 saniye sürmüştür. Deprem dış merkezden 300 kilometre yarıçaplı bir alan içindeki illerimizde hissedilmiştir. Ana şok sonrasında şu ana kadar toplam 184 artçı sarsıntı kaydedildi. 4 ve üzeri büyüklükteki artçı sayısı 7'dir.Bu artçı sarsıntılar önümüzdeki günlerde bir süre daha devam edebilecektir. Depremin ardından gelişen artçıların dağılımı doğuya doğru yaklaşık 10-15 kilometrelik bir hat üzerinde yoğunlaşmaktadır. Artçı sarsıntılar özellikle Marmara Orta Çukurunun kuzey kenarında ve ana fay izine yakın bölgelerde toplanmıştır. Depremin hemen sonrasında ülkemizin değişik üniversitelerinde görev yapan, yerbilimleri ve farklı disiplinlerden akademisyenlerden oluşan AFAD ‘Deprem Bilim Kurulu’ üyeleri toplanarak deprem ile ilgili değerlendirmelerde bulunmuştur. Bilim kurulumuz sürekli çalışma halinde olup zaman zaman kamuoyunu bilgilendirmeye devam edilecektir.”

"FAY ÜZERİNDE 30 SANTİM YER DEĞİŞTİRME OLDU"

Açıklamada, yer verilen Deprem Bilim Kurulu Yerbilimleri Üyelerinin yaptığı değerlendirmeler ise şöyle:

6.2 büyüklüğündeki deprem yüksek ivme değerlerine sahip değildir.

Deprem, Kuzey Anadolu Fayının kırılma mekanizması ile uyumlu olarak sağ yanal doğrultu atımlı bir kırılma mekanizmasını işaret etmektedir.

İlk analizler yaklaşık 15 kilometre uzunluğunda 9.5 kilometre genişliğinde bir segmentin kırıldığını göstermektedir. Fay üzerindeki sağ yanal yer değiştirme 30 santim civarındadır.

Yapı hasarlarının tespiti yerinde inceleme gerektiren teknik bir süreç olup, Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığımız görevlileri saha tarama çalışmalarını sürdürmektedir.

Şu ana kadar 112'ye gelen çağrı sayısı 10 bini aşmıştır. Bunların 296'sı yapılarla ilgili vatandaşlarımız tarafından yapılan bildirimlerdir. Vatandaşlarımızın bu tür binalara resmi teknik görevliler gelip gerekli incelemeyi yapıncaya kadar girmemeleri ve uzak durmaları önerilmektedir.

Riskli olduğu düşünülen binalara girilmemesi önem arz etmektedir.

Binası ile ilgili şüphesi olan vatandaşlarımız 112 Çağrı Merkezine durumu bildirmelidirler.

Ana şoktan sonra devam eden artçı sarsıntılar nedeniyle belirli bir süre daha belli bir büyüklüğe varan depremler olması muhtemeldir. Halkımızın sakin olması, bu tür sarsıntılarda panik yapmaması, ancak tedbirli olması önem arz etmektedir”

Ayrıca açıklamada, "Vatandaşlarımızın resmi kurumlarımızın açıklamalarını dikkate almaları, olası artçı sarsıntılara karşı tedbirli olmaları, sosyal medya ve farklı mecralardan yayılan teyitsiz bilgilere itibar etmemelerini rica ediyoruz. İstanbul'umuza ve depremin hissedildiği illerimizde yaşayan vatandaşlarımıza bir kez daha geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz” denildi.

(DHA-AA)Bu içerik Hazar Gönüllü tarafından yayına alınmıştır