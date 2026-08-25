İstanbul depreminde yeni senaryo! Kilitli fay 15 milimetre kaydı

Geçen günlerde Marmara Denizi'nde çok sayıda mikrodeprem gerçekleşmişti. Uzman isimler konuyla ilgili art arda açıklamalarda bulunurken, dikkatler de bu bölgeye dönmüştü.

Prof. Dr. Osman Bektaş yeni değerlendirmelerinde dikkat çeken noktalara yer verdi. Ana Marmara fayının batı ve doğusunda 10 kilometre derinde sürünme olabileceğini belirten Bektaş, "Batıda, doğrudan fay üzerindeki ölçümler creep (sürünmeyi) destekliyor. Doğuda ise 8 km’lik genç sediman örtüsü, deniz tabanı ölçümlerinin (Lange, 2019) alttaki fayın gerçek hareketini ( creep) gizleyebilir" dedi.

GERİLİMİN BİR BÖLÜMÜNÜ BOŞALTIYOR OLABİLİR"

Bektaş değerlendirmesinin devamında ise "Ancak, Adalar’daki 10 km’den derin mikrodepremler ise sürünmeye işaret ediyor. Bu sürünme/kayma, gerilimin bir bölümünü boşaltıyor olabilir" ifadelerini kullandı.

"YILDA 15 MM YAVAŞÇA KAYDIĞINI GÖSTERDİ"

İstanbul depremine yönelik yeni bulgular ve deprem riski ile değerlendirmede de bulunan Bektaş, "GU 2026’da sunulan denizaltı akustik ( ses dalgaları) ölçüm sonuçları, Kumburgaz Havzası batısında kilitli olduğu varsayılan fayın yılda 15 mm yavaşça kaydığını (creep) gösterdi" dedi.

"DEPREMİN BÜYÜKLÜĞÜ AZALABİLİR"

Bektaş değerlendirmesinin devamında ise bu durumun depremin büyüklüğünü azaltabileceğini ve olası depremin 6 ve üzeri seviyede gerçekleşebileceğini ifade etti. Bektaş konuya ilişkin şunları söyledi: "Ancak, 8 km kalınlığındaki yumuşak sediman örtüsü fayın hareketini emdiği için derin creep oranı ölçülenden daha yüksek olabilir. İstanbul batısındaki derin sürünme devasa bir deprem enerjisi (sismik moment) birikimini engelleyeceği için deprem büyüklüğü de azalabilir ( M6+)"