HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel

İstanbul depreminde yeni senaryo! Kilitli fay 15 milimetre kaydı

Marmara'da etkili olan mikro depremler dikkatleri bu bölgeye çekti. Prof. Dr. Osman Bektaş konuya ilişkin dikkat çeken bir değerlendirmede bulundu. Kilitli Kumburgaz Fayı’na dikkat çeken Bektaş, fayın yılda 15 milimetre kaydığını belirtti. İşte tüm detaylar...

İstanbul depreminde yeni senaryo! Kilitli fay 15 milimetre kaydı
Melih Kadir Yılmaz

Geçen günlerde Marmara Denizi'nde çok sayıda mikrodeprem gerçekleşmişti. Uzman isimler konuyla ilgili art arda açıklamalarda bulunurken, dikkatler de bu bölgeye dönmüştü.

İstanbul depreminde yeni senaryo! Kilitli fay 15 milimetre kaydı 1

Prof. Dr. Osman Bektaş yeni değerlendirmelerinde dikkat çeken noktalara yer verdi. Ana Marmara fayının batı ve doğusunda 10 kilometre derinde sürünme olabileceğini belirten Bektaş, "Batıda, doğrudan fay üzerindeki ölçümler creep (sürünmeyi) destekliyor. Doğuda ise 8 km’lik genç sediman örtüsü, deniz tabanı ölçümlerinin (Lange, 2019) alttaki fayın gerçek hareketini ( creep) gizleyebilir" dedi.

İstanbul depreminde yeni senaryo! Kilitli fay 15 milimetre kaydı 2

GERİLİMİN BİR BÖLÜMÜNÜ BOŞALTIYOR OLABİLİR"

Bektaş değerlendirmesinin devamında ise "Ancak, Adalar’daki 10 km’den derin mikrodepremler ise sürünmeye işaret ediyor. Bu sürünme/kayma, gerilimin bir bölümünü boşaltıyor olabilir" ifadelerini kullandı.

İstanbul depreminde yeni senaryo! Kilitli fay 15 milimetre kaydı 3

"YILDA 15 MM YAVAŞÇA KAYDIĞINI GÖSTERDİ"

İstanbul depremine yönelik yeni bulgular ve deprem riski ile değerlendirmede de bulunan Bektaş, "GU 2026’da sunulan denizaltı akustik ( ses dalgaları) ölçüm sonuçları, Kumburgaz Havzası batısında kilitli olduğu varsayılan fayın yılda 15 mm yavaşça kaydığını (creep) gösterdi" dedi.

İstanbul depreminde yeni senaryo! Kilitli fay 15 milimetre kaydı 4

"DEPREMİN BÜYÜKLÜĞÜ AZALABİLİR"

Bektaş değerlendirmesinin devamında ise bu durumun depremin büyüklüğünü azaltabileceğini ve olası depremin 6 ve üzeri seviyede gerçekleşebileceğini ifade etti. Bektaş konuya ilişkin şunları söyledi: "Ancak, 8 km kalınlığındaki yumuşak sediman örtüsü fayın hareketini emdiği için derin creep oranı ölçülenden daha yüksek olabilir. İstanbul batısındaki derin sürünme devasa bir deprem enerjisi (sismik moment) birikimini engelleyeceği için deprem büyüklüğü de azalabilir ( M6+)"

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Kırmızı bülten ve ulusal seviyede aranıyorlardı! 60 suçlu Türkiye'ye getirildiKırmızı bülten ve ulusal seviyede aranıyorlardı! 60 suçlu Türkiye'ye getirildi
Tarih belli oldu! Havalar serinliyor, sağanak yağış geliyorTarih belli oldu! Havalar serinliyor, sağanak yağış geliyor

Anahtar Kelimeler:
deprem İstanbul Marmara
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Gülistan Doku soruşturmasında çarpıcı iddia! Tam 8 gün sonra oraya gitti

Gülistan Doku soruşturmasında çarpıcı iddia! Tam 8 gün sonra oraya gitti

Aylardır gizli olarak tutuluyordu! Netanyahu canlı yayında açıkladı

Aylardır gizli olarak tutuluyordu! Netanyahu canlı yayında açıkladı

Kocaelispor-Amedspor maçında tribünleri ayağa kaldıran an!

Kocaelispor-Amedspor maçında tribünleri ayağa kaldıran an!

Sosyal medya fenomeni "Rıdvan Abi" tutuklandı

Sosyal medya fenomeni "Rıdvan Abi" tutuklandı

5 ay önce evini satıp 1 kilo altın almıştı: İşte son yükselişten sonra kazancı

5 ay önce evini satıp 1 kilo altın almıştı: İşte son yükselişten sonra kazancı

BİM'e portatif sauna geliyor! 1-2 Eylül 2026 BİM kataloğu

BİM'e portatif sauna geliyor! 1-2 Eylül 2026 BİM kataloğu

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.