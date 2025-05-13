İstanbul Emniyet Müdürlüğü duyurdu! Organize suç örgütüne yönelik eş zamanlı operasyon düzenlendi

İstanbul Emniyet Müdürlüğü X hesabından yaptığı paylaşımda organize suç örgütüne yönelik operasyonu duyurdu. Operasyonda 16 kişi gözaltına alınırken, çok sayıda silah ve mühimmat ele geçirildi.

İSTANBUL MERKEZLİ 5 İLDE EŞ ZAMANLI DÜZENLENEN OPERASYON

İstanbul Emniyet Müdürlüğü tarafından 'Organize Suç Örgütüne Yönelik Operasyon' başlığıyla yapılan paylaşımda şu ifadeler kullanıldı:

"Liderliğini T.B. isimli şahsın yaptığı, “Kasten Yaralama, Kasten Öldürmeye Teşebbüs, Kişiyi Hürriyetinden Yoksun Kılma, Tehdit ve 6136 Sayılı Kanuna Muhalefet” suçlarına karıştığı belirlenen organize suç örgütüne yönelik büyük bir operasyon gerçekleştirildi.

09.05.2025 tarihinde İstanbul merkezli 5 ilde eş zamanlı düzenlenen operasyonda;

16 şüpheli şahıs yakalandı.

Adreslerde yapılan aramalarda:

• 5 adet ruhsatsız tabanca

• 4 adet pompalı tüfek

• 19 adet tabanca şarjörü

• 566 adet fişek ve 302 adet kartuş fişek ele geçirildi.

Suça ve suçluya yönelik mücadelemiz kararlılıkla devam edecektir."