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İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nden duygulandıran Babalar Günü mesajı: "Bazı kahramanlar sadece bir baba için değil, bir millet için evlattır"

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Babalar Günü nedeniyle bir mesaj yayınladı. Yayınlanan duygusal mesajda şu ifadelere yer verildi: "Başta kahraman şehitlerimizi yetiştiren babalarımız olmak üzere; Güven kaynağımız olan tüm babalarımızın babalar günü kutlu olsun"

İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nden duygulandıran Babalar Günü mesajı: "Bazı kahramanlar sadece bir baba için değil, bir millet için evlattır"
Melih Kadir Yılmaz

İstanbul Emniyet Müdürlüğü 15 Haziran Babalar Günü için duygulandıran bir paylaşımda bulundu. Yapılan paylaşımda 'Bazı kahramanlar sadece bir baba için değil, bir millet için evlattır' denildi ve "Başta kahraman şehitlerimizi yetiştiren babalarımız olmak üzere; Güven kaynağımız olan tüm babalarımızın babalar günü kutlu olsun" ifadelerine yer verildi.

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ŞEHİT POLİSİN BABASININ SÖZLERİNE YER VERİLDİ: "HEYCANI HİÇ DİNMEDİ, NE ÇOCUKKEN NE GÖREVDE"

Öte yandan videoda şehit olan özel harekat polisinin babasının sözlerine yer verildi. Şehit polisin babası şu ifadelere yer verdi:

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"İlk kez kucağıma aldığımda avuç içi kadar kalbi vardı. Ama ben o küçücük kalpte kocaman bir cesaret taşıyacağını o zaman hissetmiştim. Büyüdü kalemi tuttuğunda defterine ilk yazdığı şey polis olacağım olmuştu. O gün o deftere kaderini yazmıştı belki de. Mezuniyetinde göz göze geldik. O an oğlumu değil bir kahramana bakıyordum. Boynu dikti ama kalbi hala o küçücük çocuğunki gibiydi. Yunus oldu rüzgar gibi geçti sokaklardan. Sonra özel harekat oldu dağ gibi dikildi karanlığın önünde. Heyecanı hiç dinmedi. Ne çocukken ne görevde. Şimdi burada en sessiz görev yerinde. Vatan toprağında yine nöbette. Sen sadece benin oğlum değil bu vatanın evladısın. Bazı kahramanlar bir baha için değil, bir millet için evlattır"

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Babalar Günü istanbul emniyet müdürlüğü
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