İstanbul Emniyet Müdürlüğü o anları paylaştı: 88 kilo eroin böyle ele geçirildi

Beylikdüzü'nde bir araca yönelik düzenlenen narkotik operasyonuda 88 kilogram ağırlığında eroin ele geçirildi. Operasyonda bir şüpheli de yakalandı.

Operasyon anına dair görüntüler an be an kaydedildi. O görüntüler İstanbul Emniyet Müdürlüğü tarafından paylaşıldı.

İSTANBUL EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ O ANLARI PAYLAŞTI: 88 KG EROİN ELE GEÇİRİLDİ

İstanbul Emniyet Müdürlüğü sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, operasyon anı an be an kaydedildi. X hesabı üzerinden kurumun resmi hesabıyla yapılan paylaşımda şu ifadelere yer verildi;

"Beylikdüzü'nde Narkotik Operasyon.

Şüpheli bir araca yönelik gerçekleştirilen operasyonda

▪️ 88 kilogram eroin ele geçirildi.

Zehir taciri bir şüpheli şahıs yakalandı.

Uyuşturucu tacirlerine karşı yürüttüğümüz bu mücadele, geleceğimizin teminatı olan gençlerimizi koruma mücadelesidir."

