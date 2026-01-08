HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel

İstanbul Emniyet Müdürlüğü o anları paylaştı: 88 kilo eroin böyle ele geçirildi

İstanbul Emniyet Müdürlüğü, Beylikdüzü'nde şüpheli bir araca yönelik gerçekleştirilen narkotik operasyonunda 88 kilogram eroin ele geçirildiğini duyurdu. Operasyonda zehir taciri bir şüphelinin de yakalandığı bildirildi.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü o anları paylaştı: 88 kilo eroin böyle ele geçirildi
Mustafa Fidan

Beylikdüzü'nde bir araca yönelik düzenlenen narkotik operasyonuda 88 kilogram ağırlığında eroin ele geçirildi. Operasyonda bir şüpheli de yakalandı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü o anları paylaştı: 88 kilo eroin böyle ele geçirildi 1

Operasyon anına dair görüntüler an be an kaydedildi. O görüntüler İstanbul Emniyet Müdürlüğü tarafından paylaşıldı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü o anları paylaştı: 88 kilo eroin böyle ele geçirildi 2

İSTANBUL EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ O ANLARI PAYLAŞTI: 88 KG EROİN ELE GEÇİRİLDİ

İstanbul Emniyet Müdürlüğü sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, operasyon anı an be an kaydedildi. X hesabı üzerinden kurumun resmi hesabıyla yapılan paylaşımda şu ifadelere yer verildi;

İstanbul Emniyet Müdürlüğü o anları paylaştı: 88 kilo eroin böyle ele geçirildi 3

"Beylikdüzü'nde Narkotik Operasyon.

Şüpheli bir araca yönelik gerçekleştirilen operasyonda

▪️ 88 kilogram eroin ele geçirildi.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü o anları paylaştı: 88 kilo eroin böyle ele geçirildi 4

Zehir taciri bir şüpheli şahıs yakalandı.

Uyuşturucu tacirlerine karşı yürüttüğümüz bu mücadele, geleceğimizin teminatı olan gençlerimizi koruma mücadelesidir."

08 Ocak 2026
08 Ocak 2026

Bugün neler oldu? İşte günün öne çıkan haberleri...

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Tunceli’de eğitime 1 gün araTunceli’de eğitime 1 gün ara
Sarıyer'de fırtına nedeniyle deniz feneri devrildiSarıyer'de fırtına nedeniyle deniz feneri devrildi
Canlı Skor
Anahtar Kelimeler:
Beylikdüzü uyuşturucu operasyonu istanbul emniyet müdürlüğü
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Trump açıklamıştı! Venezuela'daki yeni yönetimden dikkat çeken karar

Trump açıklamıştı! Venezuela'daki yeni yönetimden dikkat çeken karar

Baba ve 3 oğlunu sokak ortasında vurdu: 2 ölü, 2 yaralı

Baba ve 3 oğlunu sokak ortasında vurdu: 2 ölü, 2 yaralı

Galatasaray'dan ilk transfer geldi! Gece yarısı duyuruldu...

Galatasaray'dan ilk transfer geldi! Gece yarısı duyuruldu...

'Uyuşturucu' soruşturmasında 19 şüpheli tutuklandı

'Uyuşturucu' soruşturmasında 19 şüpheli tutuklandı

Haydarpaşa Limanı'nda dikkat çeken görüntü! İthal sıfır otomobillerle doldu

Haydarpaşa Limanı'nda dikkat çeken görüntü! İthal sıfır otomobillerle doldu

Kira zammı belli oldu, depozito için de karar çıktı

Kira zammı belli oldu, depozito için de karar çıktı

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.