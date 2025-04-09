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İstanbul Emniyet Müdürü Selami Yıldız 3 büyük operasyonu duyurdu: İstanbul'da uyuşturucu çetelerine baskın!

İstanbul Emniyet Müdürü Selami Yıldız, 07-09 Nisan 2025 tarihlerinde 6 ilçede yapılan 3 operasyonda 7 milyon 150 bin sentetik hap ve 30 kg uyuşturucu madde ele geçirildiğini açıkladı. 22 şüpheli yakalanırken, Yıldız, "Zehir tacirlerine göz açtırmayacağız" dedi.

İstanbul Emniyet Müdürü Selami Yıldız 3 büyük operasyonu duyurdu: İstanbul'da uyuşturucu çetelerine baskın!
Çiğdem Sevinç

İstanbul Emniyet Müdürü Selami Yıldız sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımla uyuşturucu çetelerine vurulan darbeyi aktardı.

6 İLÇE 3 AYRI OPERASYON

Yıldız'ın aktardığı üzere, 07-09 Nisan 2025 tarihleri arasında; Esenyurt, Başakşehir, Esenler, Bağcılar, Bayrampaşa ve Kartal ilçelerinde Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğümüzce düzenlenen 3 ayrı başarılı operasyonla uyuşturucu çetelerine darbe vuruldu.

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YAPILAN OPERASYONLARDA;

7 milyon 150 bin 700 adet sentetik ecza hap, 2 ton 680 kg kimyasal madde, 10 kg bonzai ham maddesi, 19 kg 950 gr metamfetamin ele geçirildi. 22 şüpheli şahıs yakalandı. Toplamda yaklaşık 30 kg uyuşturucu madde ve 7 milyonun üzerinde sentetik hap ele geçirildi.

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Yıldız'ın paylaşımında "Aziz milletimizin bilmesini isterim ki; zehir tacirlerine göz açtırmayacağız. Mücadelemiz kararlılıkla devam edecek." sözlerini vurguladı.

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Anahtar Kelimeler:
Emniyet genel müdürü uyuşturucu operasyonu
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