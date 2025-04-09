İstanbul Emniyet Müdürü Selami Yıldız 3 büyük operasyonu duyurdu: İstanbul'da uyuşturucu çetelerine baskın!

İstanbul Emniyet Müdürü Selami Yıldız sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımla uyuşturucu çetelerine vurulan darbeyi aktardı.

6 İLÇE 3 AYRI OPERASYON

Yıldız'ın aktardığı üzere, 07-09 Nisan 2025 tarihleri arasında; Esenyurt, Başakşehir, Esenler, Bağcılar, Bayrampaşa ve Kartal ilçelerinde Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğümüzce düzenlenen 3 ayrı başarılı operasyonla uyuşturucu çetelerine darbe vuruldu.

YAPILAN OPERASYONLARDA;

7 milyon 150 bin 700 adet sentetik ecza hap, 2 ton 680 kg kimyasal madde, 10 kg bonzai ham maddesi, 19 kg 950 gr metamfetamin ele geçirildi. 22 şüpheli şahıs yakalandı. Toplamda yaklaşık 30 kg uyuşturucu madde ve 7 milyonun üzerinde sentetik hap ele geçirildi.

Yıldız'ın paylaşımında "Aziz milletimizin bilmesini isterim ki; zehir tacirlerine göz açtırmayacağız. Mücadelemiz kararlılıkla devam edecek." sözlerini vurguladı.

İŞTE O PAYLAŞIM: