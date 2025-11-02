HABER

İstanbul Emniyeti’nden 'gökyüzü devriyesi!' Suçla mücadelede gece görüşlü, termal kameralı drone dönemi başladı

İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü, suçla mücadelede yeni bir dönemi başlattı. Gece görüşlü, termal kameralı ve nesne takip özellikli dronlardan oluşan filo, kentin güvenliğini havadan da izliyor. İstanbul'u 7/24 izlediklerini belirten İl Emniyet Müdürü Selami Yıldız, "İstanbul'u gözlerimiz kapalı değil, insansız hava araçlarımızla dört bir yandan izliyoruz." dedi. Yıldız, yeni sistemin özellikle motosikletli suçluların takibinde, toplumsal olaylarda ve turistik bölgelerde etkili olacağını vurguladı.

İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü, suçla mücadelede teknolojiyi etkin şekilde kullanmak için yeni bir adım attı. İl Emniyet Müdürü Selami Yıldız’ın talimatıyla 39 ilçede eş güdümlü şekilde görev yapacak gece görüşlü, termal kameralı, hoparlörlü ve spot ışıklı dron filosu kuruldu. Suçla mücadelede dronları devreye alan İstanbul polisi, özellikle motosikletle suç işleyenlerin takibinde ve kurşunlama olaylarının aydınlatılmasında dron desteğiyle fark oluşturmayı hedefliyor.

'MOTOSİKLET YA DA ARAÇ OTOMATİK OLARAK TAKİP EDİLEBİLİYOR'

Bu kapsamda yeni nesil dronlar hem gece hem gündüz operasyonlarında kullanılabilecek şekilde donatıldı. Üzerlerinde bulunan termal ve gece görüş özelliği sayesinde karanlık ortamlarda bile hareket eden şüpheliler tespit edilebiliyor. Hoparlör sistemleri ile anons yapılabiliyor, spot ışıklarıyla alan aydınlatması sağlanabiliyor. Ayrıca nesne takip sistemi sayesinde, seçilen motosiklet ya da araç otomatik olarak takip edilebiliyor. Dronların; kurşunlama olayları başta olmak üzere asayiş olayları, kural ihlalleri, hanutçuluk ve tarihi alanların korunması gibi birçok alanda aktif olarak kullanılması hedefleniyor.

'OLAYLARA MÜDAHALE SÜREMİZİ KISALTARAK KAMU DÜZENİNE ÖNEMLİ KATKI SAĞLIYORUZ'

İl Emniyet Müdürü Selami Yıldız, "İstanbul Emniyet Müdürlüğü olarak şehrimizin kalbi, medeniyetimizin mirası İstanbul'umuzun tarihi surlarında, tarihi yarımadada insansız hava araçlarımızla asayiş ve huzur uygulamasındayız. İnsansız hava araçları, geniş alanları kısa sürede taraması, olayları anlık izleyebilmesi sayesinde, olaylara müdahale süremizi kısaltarak kamu düzenine önemli katkı sağlıyoruz. Bu çerçevede ilk olarak, İHA personeli anlamında İstanbul Emniyet Müdürlüğümüz personelimizi eğittik. Bugün aynı zamanda Fatih ilçesinde Sur’larda da uygulamalar yaptık. Kültürel mirasımızı korumak adına da İHA teknolojisinden de faydalanıyoruz. Arkadaşlarımızda sahada uygulamalarımıza başladı. Bu uygulamalarımızı 39 ilçemizde sürdüreceğiz" dedi.

'POLİSİN OLDUĞU HER ALANDA İHA TEKNOLOJİSİNDEN FAYDALANIYORUZ'

Yıldız, "Polisin olduğu her alanda İHA teknolojisinden faydalanıyoruz. Örnek verecek olursak, suça karışan motosiklet takibinde, toplumsal olaylarda veya trafik ihlallerinde, turizm açısından malumunuz hanutçulukla mücadelede, Beyoğlu'nda, Taksim'de, Galata'da, Sultanahmet'te İHA’larımızı kullanıyoruz" dedi.

'İSTANBUL'U DÖRT BİR YANDAN İZLİYORUZ'

Yıldız, "Şairin dediği gibi, İstanbul'u gözlerimiz kapalı değil, birçok noktada kent güvenlik yönetim sistemi kameralarımızla, insansız hava araçları kameralarımızla, yüz tanıma kameralarımızla İstanbul'u dört bir yandan izliyoruz. Kısacası havadan denetliyor, karadan müdahale ediyoruz" dedi.

‘İSTANBUL'A HİZMET ETMEK BÜYÜK ŞEREF VE ONUR’

'İstanbul'u çok sevdiğinizi biliyoruz. İstanbul ile ilgili ne söylemek istersiniz’ sorusu üzerine Yıldız, "İstanbul'u şöyle ifade edeyim üstadın tabiriyle, ‘İstanbul benim canım, vatanım da vatanım. İstanbul, İstanbul.’ İstanbul'a hizmet etmek hakikaten büyük şeref ve onur" dedi.

Kaynak: DHABu içerik Devrim Karadağ tarafından yayına alınmıştır

