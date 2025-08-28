İstanbul Emniyeti'nden motosikletli sokak çetelerine operasyon! Selami Yıldız, Gayrettepe'de duyurdu

İstanbul İl Emniyet Müdürü Selami Yıldız, 10 ilçede düzenlenen operasyonlara ilişkin bilgi verdi. Yıldız, sokak çetelerine yönelik düzenlenen operasyonlarda 16 şahsın tutuklandığını ifade ederken, 17 tabanca ve çok sayıda mühimmatın ele geçirildiğini söyledi.

SUÇ ÇETELERİNE EŞ ZAMANLI OPERASYON!

Selami Yıldız, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

"İlçede Sokak Çetelerine Yönelik Operasyon

Tehdit, yağma ve kurşunlama olaylarına karışan, motosikletli suç çetelerine yönelik düzenlenen

operasyonlarda

17 adet tabanca ve çok sayıda fişek,

1 adet Çelik Yelek ele geçirildi.

16 şahıs TUTUKLANDI.

Suç çeteleriyle, eski ya da yeni nesil ayrımı gözetmeden, tüm birimlerimizle mücadelemiz devam edecektir."

Yıldız açıklamasının devamında şunları dedi:

"Eski nesil, yeni nesil fark etmeksizin tüm suç gruplarıyla mücadelemizi kararlılıkla sürdürüyoruz. Huzurlu ve güvenli bir İstanbul için 7/24 çalışıyoruz"