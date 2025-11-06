HABER

İstanbul Emniyeti'nden Taksim'de "huzur" uygulaması

İstanbul'da ‘Huzur İstanbul' adlı asayiş denetimi gerçekleştirildi. Uygulamada Taksim Meydanı'ndaki sürücüler ve araçlar ekipler tarafından didik didik arandı.

İstanbul Emniyeti'nden Taksim'de "huzur" uygulaması

İstanbul Emniyet Müdürlüğü tarafından kent genelinde ‘Huzur İstanbul' uygulaması gerçekleştirildi. Denetimlere ilçelere bağlı ekipler, Özel Harekat, Asayiş ekiplerinin de aralarında bulunduğu çok sayıda polis ekibi ve bekçiler katıldı.

İstanbul Emniyeti nden Taksim de "huzur" uygulaması 1

EKİPLER KUŞ UÇURTMADI

Taksim Meydanı'nda gerçekleştirilen uygulamada polis ekipleri adeta kuş uçurtmadı. Araçlar durdurularak, sürücüler ve araçlar ekipler tarafından didik didik arandı.

İstanbul Emniyeti nden Taksim de "huzur" uygulaması 2


Uygulama noktalarında giriş ve çıkışların kapatıldığı kontrollerde, şüpheli kişilerin Genel Bilgi Taraması (GBT) sorgulamalarının yanı sıra el çantaları, valizler ve araçları da kontrol edildi. Özel Harekat polisinin de katıldığı uygulamada olumsuz bir durum ile karşılaşılmazken, uygulamanın gece geç saatlere kadar süreceği öğrenildi.

İstanbul Emniyeti nden Taksim de "huzur" uygulaması 3
Kaynak: İHA

Anahtar Kelimeler:
istanbul emniyet müdürlüğü taksim
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
