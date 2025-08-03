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İstanbul emniyetinden eş zamanlı uygulama! "Suça geçit yok"

İstanbul Emniyet Müdürlüğü bünyesindeki ekipler il genelinde havadan, karadan ve denizden eş zamanlı uygulama gerçekleştirdi. Şehrin tamamında yapılan uygulamalarda şüpheli şahıslar ve araçlar denetlendi. İstanbul Emniyet Müdürü Selami Yıldız yaptığı açıklamada ise "Suça geçit yok" mesajı verdi.

İstanbul emniyetinden eş zamanlı uygulama! "Suça geçit yok"
Melih Kadir Yılmaz

İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri il genelinde eş zamanlı uygulamalar gerçekleştirdi.

İstanbul emniyetinden eş zamanlı uygulama! "Suça geçit yok" 1

Uygulamalar, Asayiş Şube Müdürlüğü koordinesinde; Havacılık, Narkotik, Organize, Önleyici, Trafik, Deniz Liman Şube Müdürlükleri ve ilgili tüm birimler ile birlikte, il genelinde havadan, karadan ve denizden yapıldı.

İstanbul emniyetinden eş zamanlı uygulama! "Suça geçit yok" 2

ŞÜPHELİ ŞAHISLAR VE ARAÇLAR DENETLENDİ

Başta asayiş ve narkotik suçlar olmak üzere; her türlü suça karşı önleyici, yakalayıcı ve caydırıcı olmak amacıyla gerçekleştirilen uygulamalar kapsamında şehrin tüm noktaları arandı ve şüpheli şahıslar ile araçlar denetlendi.

İstanbul emniyetinden eş zamanlı uygulama! "Suça geçit yok" 3

"HİÇBİR GİRİŞİME MÜSAADE EDİLMEYECEKTİR"

"Suça geçit yok" diyen İstanbul Emniyet Müdürü Selami Yıldız, "Unutulmamalıdır ki şehrimizde suça, suçluya ve huzuru bozmaya yönelik hiçbir girişime asla müsaade edilmeyecektir" dedi.

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istanbul emniyet müdürlüğü Selami Yıldız
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