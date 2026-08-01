İstanbul Hava Durumu! 01 Ağustos Cumartesi İstanbul hava durumu nasıl?

Bugün, 1 Ağustos 2026 Cumartesi. İstanbul'da hava durumu oldukça keyifli. Gün boyunca sıcaklık 20 ile 30 derece arasında olacak. Özellikle öğle saatlerinde sıcaklık 28-29 dereceye ulaşacak. Rüzgar hızı 18-26 km/saat arasında değişecek. Rüzgar, genellikle kuzeydoğudan esecek. Nem oranı %45 ile %75 arasında olacak. Gün boyunca hava genellikle açık kalacak. Akşam saatlerinde hafif bir serinlik hissedilecek.

Önümüzdeki günlerde hava durumu benzer şekilde devam edecek. 2 Ağustos Pazar günü sıcaklıklar 22 ile 31 derece arasında olacak. Hava genellikle güneşli kalacak. 3 Ağustos Pazartesi günü sıcaklık 20 ile 32 derece arasında seyredecek. Hava çoğunlukla güneşli olacak. 4 Ağustos Salı günü sıcaklıklar yine 20 ile 32 derece arasında olacak. Hava yine çoğunlukla güneşli olacak.

Açık hava etkinlikleri planlayabilirsiniz. Öğle saatlerinde güneşin etkisiyle sıcaklıklar artabilir. Güneş ışınlarından korunmak için şapka veya güneş kremi kullanmanız faydalı olacaktır. Rüzgar hızı artabilir. Açık alanlarda dikkatli olmanızda fayda var. Akşam saatlerinde serinlik hissedildiğinden hafif bir ceket almanız iyi bir fikir olacaktır.

İstanbul'da önümüzdeki günlerde hava durumu güzel olacak. Bu fırsatı değerlendirerek açık hava etkinliklerinizi planlayabilir, keyifli zaman geçirebilirsiniz.