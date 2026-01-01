HABER

İstanbul Hava Durumu! 01 Ocak Perşembe İstanbul hava durumu nasıl?

İstanbul'da 1 Ocak 2026 tarihinde soğuk ve karlı hava koşulları hakim. Sıcaklıkların 2 - 4 derece arasında olması bekleniyor. İlerleyen günlerde 2 Ocak'ta sıcaklık 6 - 8 dereceye, 3 Ocak'ta ise 11 - 13 dereceye yükselecek. Sağanak yağışlar ve rüzgarlı hava, dışarıda vakit geçirenler için hazırlık yapmanın önemini artırıyor. Kalın giysiler, su geçirmez ayakkabılar ve şemsiyeler etkili bir koruma sağlıyor.

Devrim Karadağ

Bugün, 1 Ocak 2026 Perşembe. İstanbul'da hava koşulları oldukça soğuk ve karlı. Gün boyunca sıcaklık 2 - 4 derece arasında olacak. Bu, İstanbul'da tipik bir kış günü yaşanacağı anlamına geliyor.

Önümüzdeki günlerde hava durumu değişecek. 2 Ocak Cuma günü sıcaklık 6 - 8 derece arasında olacak. Bol güneş ışığı bekleniyor. 3 Ocak Cumartesi günü sıcaklığın 11 - 13 derece arasında olması tahmin ediliyor. Ayrıca sağanak yağışlar görülecek. 4 Ocak Pazar günü hava sıcaklığı 11 - 16 derece arasında olacak. Rüzgarlı hava koşulları etkili olacak.

Bu değişken hava koşulları, dışarıda vakit geçirenler için hazırlık gerektiriyor. Bugün ve yarın soğuk hava nedeniyle kalın giysiler tercih edilmeli. Ayrıca su geçirmez ayakkabılar da kullanmak faydalı olacaktır. 3 Ocak Cumartesi günü sağanak yağışlar beklendiğinden, şemsiye bulundurmak iyi bir fikir. Su geçirmez giysiler de iş görecektir. 4 Ocak Pazar günü rüzgarlı hava nedeniyle rüzgar geçirmez giysiler ve şapkalar kullanmak önemli.

İstanbul'da hava durumu hızla değişebilir. Güncel hava tahminlerini takip etmek önemlidir. Planlarınızı buna göre yapmak, olumsuz hava koşullarından korunmanıza yardımcı olacaktır. Hem kendinizi hem de sevdiklerinizi koruyabilirsiniz.

