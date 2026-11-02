İstanbul Hava Durumu! 02 Kasım Pazartesi İstanbul hava durumu nasıl?

İstanbul'da hava durumu değişkenlik gösteriyor. 02 Kasım Pazartesi 2026 tarihinde sıcaklık 19 ile 22 derece arasında değişecek. Sabah saatlerinde hafif bir serinlik hissedilecek. Öğleye doğru sıcaklıklar yükselebilir. Akşam saatlerinde ise hava biraz daha serinleyebilir. Dışarıda plan yapanlar için ceket bulundurmak iyi bir fikir. Hava genelde kapalı. Aralıklı yağışlar bekleniyor. Bu durum şemsiyenizi yanınıza almanızı gerektirebilir. Bugünkü hava durumu dış mekan etkinlikleri için dikkatli olmanızı gösteriyor.

İstanbul'daki hava durumu gün içinde farklılık gösterebilir. Öğle saatlerine yaklaşıldığında hava aydınlanacak. Sıcaklık artacak. Ancak bulutlar gökyüzünü kaplayacak. Güneşli bir gün beklemek yanıltıcı olabilir. Akşam saatlerinde sıcaklık düşecek. Açık havada oturmayı tercih edenlerin sıcak tutacak giysiler seçmesi akıllıca. Karışık bir hava iklimi ile karşı karşıyayız.

Önümüzdeki günlerde hava durumu istikrarlı olabilir. Hava biraz serinleyecek. Sıcaklıklar 18 ile 21 derece arasında seyredecek. Haftanın ortalarında hava açılma sinyalleri verecek. Gün içindeki planlarda ise kısa süreli yağışlar sürpriz yapabilir. Dışarıda vakit geçirenlerin hava durumunu düzenli kontrol etmesi önemli.

İstanbul'daki hava durumunu takip ederken mevsim geçişlerini göz önünde bulundurmalısınız. Havanın değişkenliği nedeniyle kat kat giyinmek faydalı olacaktır. Yağışlı havalarda dış mekan aktivitelerinizi azaltmalısınız. Uygun kapalı alanlar seçmek sağlığınız açısından önemlidir. Akşam saatlerinde sıcak kahve ya da çay içmek vücut sıcaklığınızı artırabilir. Serin havada keyifli vakit geçirmenizi sağlar.

İstanbul hava durumu karışık bir tablo çizerken önümüzdeki günler için daha stabil bir hava görünmekte. Hava koşullarına dikkat etmek sağlıklı ve konforlu zaman geçirmek için etkili bir adım olacaktır.