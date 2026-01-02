İstanbul Hava Durumu! 02 Ocak Cuma İstanbul hava durumu nasıl?

İstanbul'da, 2 Ocak 2026 Cuma günü hava durumu genel olarak açık ve güneşli olacak. Gün boyunca sıcaklık 3 ile 8 derece arasında değişecek. Rüzgar hafif esecek. Nem oranı ise %60 civarında kalacak. Bugünün hava durumu ılıman ve güneşli bir gün olarak tanımlanabilir.

Önümüzdeki günlerde hava durumu farklılık gösterecek. 3 Ocak Cumartesi günü hava parçalı bulutlu olacak. Sıcaklık 8 ile 14 derece arasında değişecek. 4 Ocak Pazar günü hava kapalı ve bulutlu olacak. Bu gün sıcaklık 14 ile 16 derece arasında seyredecek. 5 Ocak Pazartesi günü de hava kapalı ve bulutlu kalacak. O gün sıcaklık 13 ile 14 derecede olacak.

Bu dönemde özellikle 3 Ocak Cumartesi günü hafif yağış bekleniyor. Dışarı çıkarken şemsiye almanız iyi bir fikir olacaktır. Ayrıca, hava sıcaklıkları 8 ile 14 derece arasında değişeceği için kat kat giyinmek önemlidir. Hava koşullarına uygun kıyafetler seçmek rahatlığınızı artıracaktır.

İstanbul'da 2 Ocak Cuma günü hava durumu ılıman ve güneşli olacak. Önümüzdeki günlerde ise hava koşulları değişkenlik gösterecek. Planlarınızı yaparken hava tahminlerini dikkate almanızda yarar var.