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İstanbul Hava Durumu! 03 Kasım Salı İstanbul hava durumu nasıl?

İstanbul'un hava durumu, 03 Kasım Salı 2026'da değişkenlik gösteriyor. Gün içinde sıcaklık 19 ile 22 derece arasında seyrederken, bulutlu gökyüzünün aralıklı olarak güneşi göstermesiyle keyifli bir hava hâkim. Akşam saatlerinde hafif yağış bekleniyor, bu nedenle şemsiye almak faydalı olacaktır. İklim koşullarına uyum sağlamak için kat kat giyinmek önem taşıyor. Hava tahminlerini takip ederek, açık hava etkinliklerinizi rahatça planlayabilirsiniz.

İstanbul Hava Durumu! 03 Kasım Salı İstanbul hava durumu nasıl?
Seray Yalçın

İstanbul'un hava durumu, 03 Kasım Salı 2026'da değişken bir profil gösteriyor. Günün ilk saatlerinde şehrin genelinde hafif bir soğuk hissediliyor. Sıcaklık 19 ile 22 derece arasında değişiyor. Bulutlu gökyüzü, zaman zaman güneşin görünmesine sebep oluyor. Dışarıda vakit geçirenler için keyifli bir gün olması muhtemel. Ancak, akşam saatlerinde daha belirgin hale gelecek hafif yağışlar olabilir. Dışarıda bulunanların şemsiye alması faydalı olacaktır.

İstanbul'un Akdeniz ikliminin etkileri hissediliyor. Hava nem oranı artıyor. Gece saatlerine doğru sıcaklık düşüyor. Bu durum, şehrin iklim özelliklerini yansıtıyor. İstanbul'da genellikle bu mevsimde sağanaklar ve rüzgarlı günler yaşanıyor. Bu yıl da bu durum kendini gösteriyor. Dışarıda geçirilecek zamanlar için ideal kıyafet seçimi konforu artırıyor. Havanın değişken olduğu günlerde kat kat giyinmek önem kazanıyor. Bu, sıcaklık değişimlerine hazırlıklı olmanızı sağlıyor.

Önümüzdeki günlerde hava durumu yine sürprizler sunacak. Yapılan tahminlere göre, bu hafta sıcaklık 18 ile 23 derece arasında olacak. Soğuk ve sıcak hava akımlarının geçişkenliği, yoğun yağışlar doğurabilir. Bu durum, rüzgarlı hava koşullarını da beraberinde getirebilir. İstanbul iklimine hazırlıklı olmak faydalı olacaktır.

İstanbul'da yürüyüş yaparken veya açık hava etkinliklerine katılmadan önce hava koşullarını göz önünde bulundurmak önemlidir. Hava durumu tahminlerini takip etmek, ani değişikliklere hazırlıklı olmayı sağlar. Hafif yağışlar altında dışarı çıkarken, uygun üst giysi almak akıllıca bir tercih olabilir. Bu sayede gün boyunca rahatça plan yapabilirsiniz.

İstanbul hava durumu hakkında bilgi sahibi olmak, günlük aktivitelerinizi keyifli hale getirir. Bugünkü hava şartları ve önümüzdeki günlerin tahmini dinamik bir yapı sergiliyor. Dışarıda geçireceğiniz zamanların tadını çıkarırken, hava durumu hakkında bilgi sahibi olmayı ihmal etmeyin.

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Anahtar Kelimeler:
hava durumu İstanbul
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