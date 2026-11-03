TikTok'un yeni viral içeceği: Fazlası böbrekleri mahvediyor

Sosyal medyada yorgunluk ve halsizliğe karşı çözüm olarak tanıtılan elektrolit içecekleri, uzmanların uyarısıyla gündeme geldi. Sodyum, potasyum, kalsiyum ve magnezyum gibi mineraller içeren bu içeceklerin bilinçsiz tüketimi ciddi sağlık sorunlarına yol açabiliyor. Uzmanlar, özellikle yüksek miktarda sodyum içeren ürünlerin tansiyonu yükselterek böbreklere zarar verebileceği konusunda uyarıyor.

FAZLASI BÖBREKLERİ BİTİRİYOR

Fazla sodyum tüketimi böbreklerin vücuttaki tuzu ve sıvıyı atmasını zorlaştırabiliyor. Bu durum tansiyonun daha da yükselmesine ve böbrek hasarının ilerlemesine neden olabiliyor. Özellikle böbrek rahatsızlığı bulunan kişiler elektrolit içecekleri tüketirken büyük risk altında.

Uzmanlar, susuz kalmayan kişilerde bu içeceklerin enerji verdiğine dair yeterli bilimsel kanıt bulunmadığını belirtiyor. Yoğun egzersiz, aşırı terleme, kusma ve ishal gibi durumlar dışında elektrolit içeceklerini her gün tüketmenin gerekli olmadığı vurgulanıyor.