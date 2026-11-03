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TikTok'un yeni viral içeceği: Fazlası böbrekleri mahvediyor

Sosyal medyada enerji verdiği ve yorgunluğu giderdiği iddiasıyla tanıtılan elektrolit içecekleri masum olmayabilir. Uzmanlar, özellikle yüksek sodyum içeren bu içeceklerin tansiyonu yükselterek böbreklere zarar verebileceği konusunda uyarıyor. Her gün tüketilmesi önerilmeyen bu ürünlerin bilinmeyen riskleri dikkat çekiyor.

TikTok'un yeni viral içeceği: Fazlası böbrekleri mahvediyor
Çiğdem Berfin Sevinç

Sosyal medyada yorgunluk ve halsizliğe karşı çözüm olarak tanıtılan elektrolit içecekleri, uzmanların uyarısıyla gündeme geldi. Sodyum, potasyum, kalsiyum ve magnezyum gibi mineraller içeren bu içeceklerin bilinçsiz tüketimi ciddi sağlık sorunlarına yol açabiliyor. Uzmanlar, özellikle yüksek miktarda sodyum içeren ürünlerin tansiyonu yükselterek böbreklere zarar verebileceği konusunda uyarıyor.

TikTok un yeni viral içeceği: Fazlası böbrekleri mahvediyor 1

FAZLASI BÖBREKLERİ BİTİRİYOR

Fazla sodyum tüketimi böbreklerin vücuttaki tuzu ve sıvıyı atmasını zorlaştırabiliyor. Bu durum tansiyonun daha da yükselmesine ve böbrek hasarının ilerlemesine neden olabiliyor. Özellikle böbrek rahatsızlığı bulunan kişiler elektrolit içecekleri tüketirken büyük risk altında.

TikTok un yeni viral içeceği: Fazlası böbrekleri mahvediyor 2

Uzmanlar, susuz kalmayan kişilerde bu içeceklerin enerji verdiğine dair yeterli bilimsel kanıt bulunmadığını belirtiyor. Yoğun egzersiz, aşırı terleme, kusma ve ishal gibi durumlar dışında elektrolit içeceklerini her gün tüketmenin gerekli olmadığı vurgulanıyor.

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Anahtar Kelimeler:
tiktok elektronik içecekler
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