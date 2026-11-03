AK Partili İnan'dan 2028 mesajı: "Milletimizin güvenine daha güçlü şekilde layık olacağız"

AK Parti Genel Sekreteri ve İzmir Milletvekili Eyyüp Kadir İnan, 3 Kasım 2002 seçimlerinin 24. yıl dönümü dolayısıyla yayımladığı mesajda, 3 Kasım'ın Türk siyasi tarihinde milli iradenin vesayet anlayışına karşı kazandığı tarihi bir zafer olduğunu söyledi.

Sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan İnan, şu ifadelere yer verdi:



"Türkiye'nin AK Partisi olarak 3 Kasım'ın 24. yıl dönümünde ilan ediyoruz. Milletimizin güvenine 2028'de daha güçlü şekilde layık olacağız. 3 Kasım 2002, milletimizin kendisine çizilen sınırları sandıkta aştığı, Türkiye’nin istikametini değiştirdiği tarihi bir dönüm noktasıdır. O gün aziz milletimiz, partimizi tek başına iktidara taşıyarak ülkemizin birikmiş sorunlarını çözme iradesine yetki vermiş; siyasi yasakların, müdahalelerin ve vesayet alışkanlıklarının karşısına kendi kararını koymuştur.

"BAŞKA ODAKLAR KARAR VERECEKTİ"

O dönemin vesayet anlayışı, milletin rolünü sandığa gitmekle sınırlamak istiyordu. Vatandaş oyunu kullanacak, fakat seçilmişlerin neyi yapabileceğine başka odaklar karar verecekti. Milletin tercihi, devletin kapısında sınırlandırılacaktı.

"3 KASIM BU ANLAYIŞA YÖNELTİLMİŞ TARİHİ BİR İTİRAZDIR"

3 Kasım, bu anlayışa yöneltilmiş tarihi bir itirazdır. Milletin sandıkta verdiği karar, vesayet odalarında yeniden oylanamaz. Hiçbir odak, Türkiye’nin geleceğini kendi keyfine, kendi paşa gönlüne bağlayamaz.

"TÜRKİYE'NİN ÖNÜNE KONULAN ENGELLERİ KALDIRACAK DEĞİŞİMİN YOLUNU AÇTI"

Üstelik o seçimlere, Genel Başkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın milletvekili adaylığının engellendiği şartlarda girdik. Milletimiz, liderinin adaylığının engellendiği bir partiyi tek başına iktidara taşıdı. Siyasete çizilen sınırları demokratik iradesiyle aştı; Türkiye’nin önüne konulan engelleri kaldıracak değişimin yolunu açtı.

3 Kasım 2002’de 10 milyon 808 bin 229 oyla milletimiz, AK Parti’mizi iktidara taşıdı. 28 Mayıs 2023’te ise Cumhur İttifakı’mızın adayı, Cumhurbaşkanımız ve Genel Başkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan, 27 milyon 834 bin 692 vatandaşımızın oyuyla yeniden Cumhurbaşkanı seçildi.

"TÜRKİYE'NİN ORTAK GELECEĞİNDE BULUŞTURAN BİRLİKTELİĞİN GÜCÜNÜ GÖSTERMEKTEDİR"

Cumhurbaşkanımıza 24 yıl boyunca verilen bu büyük destek, farklı siyasi gelenekleri ve toplum kesimlerini Türkiye’nin ortak geleceğinde buluşturan birlikteliğin gücünü göstermektedir. Bu büyük yürüyüşe geçmişten bugüne emek veren bütün yol ve dava arkadaşlarımıza, teşkilatlarımızın her bir mensubuna ve desteğiyle bize güç veren aziz milletimize şükranlarımı sunuyoruz.