Yunan basını manşete taşıdı! MİT Başkanı Kalın'dan Miçotakis'e ultimatom

Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) Başkanı İbrahim Kalın, geçen aylarda Yunanistan'a bir ziyaret gerçekleştirmişti. Başkent Atina'da gerçekleştirilen ziyarette Kalın, Yunanistan Ulusal İstihbarat Teşkilatı (EYP) Başkanı Themistoklis Demiris ile görüştü.

İKİLİ İLİŞKİLER VE BÖLGESEL GELİŞMELER DEĞERLENDİRİLDİ

Kalın ve Demiris arasındaki görüşmede ikili ilişkiler ve bölgesel gelişmeler değerlendirildi. Sorunların çözümü için de atılabilecek adımlar masaya yatırıldı.

YUNAN BASINI YAZDI! MİT BAŞKANI KALIN'DAN MİÇOTAKİS'E ULTİMATOM

Yunan basınında yer alan iddia ise oldukça ses getirdi. Yunanistan'ın önemli gazetelerinden Estia, MİT Başkanı İbrahim Kalın'ın, Atina ziyaretinde Demiris'in yanı sıra Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis ile gizli bir görüşme yaptığı yazdı.

KALIN, TÜRKİYE'NİN KIRMIZI ÇİZGİLERİNİ İLETTİ

'Kalın'ın, Yunanistan Başbakanına verdiği ultimatom' başlıklı yazıda İsrail üzerinden sert bir uyarı yapıldığı belirtildi. Kalın'ın, Yunanistan Başbakanına Türkiye’nin Ege’de 12 mil, Kıbrıs meselesi ve özellikle Yunanistan’ın İsrail ile geliştirdiği yakın ilişkiler konusundaki kırmızı çizgilerini ilettiği öne sürüldü.

MİÇOTAKİS'E SERT MESAJ

Ayrıca, söz konusu başlıklarda Türkiye’nin hassasiyetlerinin göz ardı edilmesi durumunda askeri müdahaleye kadar uzanabilecek sonuçların ortaya çıkabileceği yönünde sert mesajlar verdiği de aktarıldı.

Kalın ve Miçotakis arasındaki görüşmenin ilk önce Türkiye tarafından sızdırıldığı iddia edilse de gerçek tam tersi çıktı. Gazetenin haberinde görüşmenin Yunan tarafından sızdığı belirtildi. Haberlerin gündem olmasının ardından Yunan tarafı görüşmeyi doğruladı ve herhangi bir ultimatom verilmediği savunuldu.