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Lilly Türkiye, İstanbul Maratonu'nda sağlıklı bir gelecek için koştu

150 yıldır bilimsel keşifleri insan sağlığına değer katan çözümlere dönüştürmek için çalışan Lilly, Asya ve Avrupa'yı adımlarla buluşturan İstanbul Maratonu'nun resmi sponsorları arasında yer aldı. “İnsan sağlığı için 150 yıldır çalışıyor, daha sağlıklı bir gelecek için birlikte hareket ediyoruz." yaklaşımıyla organizasyona destek veren Lilly Türkiye, yaklaşık 40 kişilik çalışan ekibiyle de maraton heyecanına ortak oldu.

Lilly Türkiye, İstanbul Maratonu'nda sağlıklı bir gelecek için koştu

İnsanların yaşamlarını iyileştirmek için bilimsel keşiflere öncülük eden Lilly, 1 Kasım 2026'da düzenlenen Türkiye İş Bankası 48. İstanbul Maratonu'na resmi sponsor olarak destek verdi. Bu yıl kuruluşunun 150. yılını kutlayan şirket, yaklaşık 40 kişilik çalışan ekibiyle maratonda yer alarak bu önemli organizasyonun bir parçası oldu.

"Sağlıklı bir gelecek için atılan her adımın değerli olduğuna inanıyoruz"

Lilly Türkiye Genel Müdürü Ryan Dawson, maratona ilişkin değerlendirmesinde şunları söyledi: "150 yıldır dünyanın farklı coğrafyalarında insanların yaşamlarını iyileştirmek için çalışıyoruz. İnsan sağlığına duyduğumuz sorumluluk, coğrafi sınırların ötesinde, yaptığımız işin ve kurum kültürümüzün temelini oluşturuyor. İstanbul Maratonu, hareketli yaşamın önemini hatırlatırken binlerce insanı ortak bir heyecan etrafında buluşturuyor. Bu yıl organizasyona resmi sponsor olarak destek vermekten ve çalışma arkadaşlarımızla birlikte bu heyecanın bir parçası olmaktan mutluluk duyuyoruz. Daha sağlıklı bir gelecek için birlikte hareket etmenin gücüne inanıyoruz."

Bilimden Aldığı Güçle Daha Sağlıklı Yarınlara

1876 yılında kurulan Lilly, bilimsel araştırmalar ve yenilikçi tedaviler aracılığıyla insanların yaşamlarında anlamlı bir fark yaratma hedefiyle çalışmalarını sürdürüyor. Şirket, 150. yılında da insan sağlığını odağına alan yaklaşımını çalışanlarıyla birlikte hayata geçirdiği faaliyetlerle destekliyor. Lilly Türkiye, İstanbul Maratonu'na verdiği destekle sporun insanları bir araya getiren gücüne ortak olurken çalışanlarıyla birlikte hareketli yaşamın önemine dikkat çekti.

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Anahtar Kelimeler:
istanbul maratonu sağlıklı yaşam
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