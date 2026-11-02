İzmir’de araç teybine gizlenmiş kokain ele geçirildi

Olay, dün Karabağlar ilçesindeki Yeşillik Caddesi'nde meydana geldi. İl Emniyet Müdürlüğü Karabağlar İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, denetim sırasında M.Y. (26) yönetimindeki otomobili durdurdu.
Polis ekiplerinin araçta gerçekleştirdiği aramada, teybin arka bölümüne saklanmış 20 ayrı paket içerisinde toplam 9,09 gram kokain bulundu.
Araçta yapılan kontrollerde, uyuşturucu madde satışından kazanıldığı değerlendirilen 140 bin lira nakit paraya da el konuldu.
Operasyon kapsamında otomobilin sürücüsü M.Y. (26), polis ekipleri tarafından gözaltına alındı.
Şüpheli hakkında "uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti" suçundan adli işlem başlatıldı.