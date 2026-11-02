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İzmir’de araç teybine gizlenmiş kokain ele geçirildi

İzmir'in Karabağlar ilçesinde polis ekipleri tarafından durdurulan bir otomobilde yapılan aramada, araç teybinin arkasına gizlenmiş 20 paket halinde toplam 9,09 gram kokain ile uyuşturucu ticaretinden elde edildiği değerlendirilen 140 bin lira nakit para ele geçirildi. Olayla ilgili 26 yaşındaki sürücü gözaltına alındı.

İzmir’de araç teybine gizlenmiş kokain ele geçirildi

Olay, dün Karabağlar ilçesindeki Yeşillik Caddesi'nde meydana geldi. İl Emniyet Müdürlüğü Karabağlar İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, denetim sırasında M.Y. (26) yönetimindeki otomobili durdurdu.

Polis ekiplerinin araçta gerçekleştirdiği aramada, teybin arka bölümüne saklanmış 20 ayrı paket içerisinde toplam 9,09 gram kokain bulundu.

140 BİN LİRA NAKİT PARA ELE GEÇİRİLDİ

Araçta yapılan kontrollerde, uyuşturucu madde satışından kazanıldığı değerlendirilen 140 bin lira nakit paraya da el konuldu.

SÜRÜCÜ GÖZALTINA ALINDI

Operasyon kapsamında otomobilin sürücüsü M.Y. (26), polis ekipleri tarafından gözaltına alındı.

Şüpheli hakkında "uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti" suçundan adli işlem başlatıldı.

Kaynak: DHA   |   Bu içerik Sariye Nur Dönmez tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
İzmir uyuşturucu operasyonu
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