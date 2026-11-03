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Manisa'da yağış kazaya neden oldu! Tır devrildi

Manisa'nın Kula ilçesinde yağış nedeniyle kayganlaşan yolda sürücüsünün kontrolünden çıkan tır devrildi. Kazada yaralanan olmazken, İzmir-Ankara D300 kara yolunun Uşak yönünde trafik bir süre tek şeritten kontrollü olarak sağlandı.

Manisa'da yağış kazaya neden oldu! Tır devrildi

Kaza, saat 18.15 sıralarında İzmir-Ankara D300 kara yolunun Kavacık Rampaları mevkisinde meydana geldi.

Edinilen bilgilere göre, Mehmet Alkan yönetimindeki tır, yağışın etkisiyle kayganlaşan yolda sürücüsünün direksiyon hâkimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi.

Kazayı gören vatandaşların 112 Acil Çağrı Merkezi'ne haber vermesi üzerine bölgeye itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

KAZADA YARALANAN OLMADI

Olay yerine ulaşan ekipler, çevrede güvenlik önlemleri alırken kazada herhangi bir yaralanma yaşanmadığı belirlendi.

TRAFİK TEK ŞERİTTEN SAĞLANDI

Devrilen tır nedeniyle İzmir-Ankara D300 kara yolunun Uşak istikametinde ulaşımda kısa süreli aksama meydana geldi.

Trafik akışı bir süre kontrollü olarak tek şeritten sağlanırken kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Kaynak: İHA   |   Bu içerik Sariye Nur Dönmez tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Manisa kaza
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