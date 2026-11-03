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Zonguldak'ta AVM’deki mağazada yangın; 1 kişi dumandan etkilendi

Zonguldak'ta bir alışveriş merkezindeki mağazada çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürülürken, dumandan etkilenen 1 kişi hastaneye kaldırıldı.

Zonguldak'ta AVM’deki mağazada yangın; 1 kişi dumandan etkilendi

Yangın, saat 21.30 sıralarında Milli Egemenlik Caddesi üzerindeki alışveriş merkezinde bulunan bir mağazada çıktı. Henüz belirlenemeyen nedenle çıkan yangında mağazadan yükselen duman kısa sürede yayıldı.

Zonguldak ta AVM’deki mağazada yangın; 1 kişi dumandan etkilendi 1

AVM'DEKİ MAĞAZADAN ALEVLER YÜKSELDİ

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri yangına müdahale ederken, dumandan etkilenen 1 kişiye sağlık ekiplerinin ilk müdahalesi sonrası hastaneye kaldırıldı.

Zonguldak ta AVM’deki mağazada yangın; 1 kişi dumandan etkilendi 2

DUMANDAN ETKİLENEN 1 KİŞİ HASTANEYE KALDIRILDI

Yangın, ekiplerin müdahalesiyle diğer mağazalara sıçramadan söndürülürken, çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatıldı.

Zonguldak ta AVM’deki mağazada yangın; 1 kişi dumandan etkilendi 3

Kaynak: İHA   |   Bu içerik Mustafa Fidan tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
yangın Zonguldak AVM
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