Zonguldak'ta AVM’deki mağazada yangın; 1 kişi dumandan etkilendi

Yangın, saat 21.30 sıralarında Milli Egemenlik Caddesi üzerindeki alışveriş merkezinde bulunan bir mağazada çıktı. Henüz belirlenemeyen nedenle çıkan yangında mağazadan yükselen duman kısa sürede yayıldı.

AVM'DEKİ MAĞAZADAN ALEVLER YÜKSELDİ

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri yangına müdahale ederken, dumandan etkilenen 1 kişiye sağlık ekiplerinin ilk müdahalesi sonrası hastaneye kaldırıldı.

DUMANDAN ETKİLENEN 1 KİŞİ HASTANEYE KALDIRILDI

Yangın, ekiplerin müdahalesiyle diğer mağazalara sıçramadan söndürülürken, çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatıldı.

Kaynak: İHA | Bu içerik Mustafa Fidan tarafından yayına alınmıştır