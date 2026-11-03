Son ankette zirve değişti! Yeni Parti 14,2 puan kaybetti, AK Parti farkı açtı

Seçim anketlerinin temmuz ve ekim sonuçları arasındaki fark dikkat çekti. MetroPOLL Araştırma'nın temmuz ve ekim ayı anketlerinin sonuçlarını karşılaştıran grafikte Yeni Parti’nin oy oranındaki düşüş ve ilk sıradaki değişim öne çıktı. Kararsız, cevapsız ve protesto oylar dağıtıldığında AK Parti yüzde 30’un üzerine çıktı, Yeni Parti yüzde 25’e geriledi.

Yeniçağ yazarı Berna Can'ın aktardığına göre ekim raporunda göre seçmenin yüzde 27,8'i ya kararsız, ya protestocu, ya da soruya cevap vermedi. Grafikte kararsız, cevapsız ve protesto oylar oransal olarak dağıtıldı.

YENİ PARTİ’DE 14,2 PUANLIK KAYIP

Temmuz ayında yüzde 39,2 ile ilk sırada yer alan Yeni Parti’nin oy oranı, ekimde yüzde 25 olarak ölçüldü. Böylece iki anket arasındaki kayıp 14,2 puana ulaştı. Tüm partiler arasında en büyük düşüşü yaşayan Yeni Parti böylece ekim sonuçlarında ikinci sıraya geriledi.

AK PARTİ İLK SIRAYA YERLEŞTİ

AK Parti’nin temmuzda yüzde 28,98 olan oy oranı, ekimde 2,92 puan artarak yüzde 31,9’a çıktı. Temmuz tablosunda Yeni Parti’nin 10,22 puan gerisinde bulunan AK Parti, ekimde rakibinin 6,9 puan önüne geçti.

DEM PARTİ YÜZDE 10’U AŞTI, İYİ PARTİ DE YÜKSELDİ

Oyunu en fazla artıran parti ise DEM Parti oldu. Temmuzda yüzde 6,99 olan oy oranı, 3,61 puanlık artışla ekimde yüzde 10,6’ya yükseldi. DEM Parti üçüncü sırada yer aldı.

MHP'nin temmuzda yüzde 4,66 olan oy oranı ekimde yüzde 6,6’ya çıktı. CHP ise yüzde 3,75’ten yüzde 3,5’e geriledi.

Partilerin temmuz ve ekim ayı puanlarıyla oylarındaki farkı gösteren liste şöyle: