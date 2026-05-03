İstanbul Hava Durumu! 03 Mayıs Pazar İstanbul hava durumu nasıl?

İstanbul'da 3 Mayıs 2026 Pazar günü hava durumu serin ve yağmurlu olacak. Gündüz saatlerinde hava sıcaklığı 12 derece civarında olacak. Gece ise sıcaklık 9 derece civarında seyredecek. Nem oranı %87 civarında olacak. Rüzgar hızı 27 km/saat civarında tahmin ediliyor. Bu yüzden, hava durumu serin ve yağmurlu olacak.

Önümüzdeki günlerde hava durumu benzer şekilde devam edecek. 4 Mayıs Pazartesi günü gündüz hava sıcaklığı 15 derece civarında olacak. Gece sıcaklığı ise 11 derece civarında seyredecek. 5 Mayıs Salı günü gündüz hava sıcaklığı 16 derece civarında olacak. Gece sıcaklığı bu tarihte 10 derece civarında olacak. 6 Mayıs Çarşamba günü gündüz hava sıcaklığı 20 derece civarında seyredecek. Gece ise sıcaklık 13 derece civarında olacak. Bu tarihlerde hava genellikle bulutlu ve yağmurlu olacak.

Serin ve yağmurlu hava koşullarında dışarı çıkarken şemsiye almanız önerilir. Kalın giysiler giymeniz de önemlidir. Rüzgar hızı ve nem oranı yüksek olacak. Bu nedenle, uygun şekilde giyinmek önemlidir. Önümüzdeki günlerde hava durumu değişiklik gösterebilir. Güncel hava tahminlerini takip etmeniz faydalı olacaktır.