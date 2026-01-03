HABER

İstanbul Hava Durumu! 03 Ocak Cumartesi İstanbul hava durumu nasıl?

İstanbul'da 3 Ocak 2026 Cumartesi günü hava durumu değişken olacak. Bazı bölgelerde hafif yağmur düşmesi bekleniyor. Fatih, Ümraniye, Beylikdüzü ve Kâğıthane gibi ilçelerde sıcaklık 0.9 ile 5.9 derece arasında değişecek. Nem oranları %64 ile %94 arasında ölçülecek. Rüzgar hızı ise saatte 4.7 ile 25.2 kilometre arasında değişim gösterecek. Hava koşullarına uygun giyinmek ve plan yapmak önemli.

Doğukan Akbayır

İstanbul'da 3 Ocak 2026 Cumartesi günü hava koşulları değişken olacak. Bazı bölgelerde hafif yağmur beklenecek. Diğer bölgelerde açık ve güneşli hava hakim olacak. Fatih ilçesinde, gün boyunca hava sıcaklığı 2.5 ile 5.8 derece arasında değişecek. Nem oranı %78 civarında olacak. Rüzgar hızı saatte yaklaşık 18.4 kilometre olarak ölçülecek.

Ümraniye'de hava sıcaklığı 1.7 ile 3.2 derece arasında olacaktır. Nem oranı %75, rüzgar hızı ise saatte 4.7 kilometre olacağı öngörülmektedir. Beylikdüzü'nde hava sıcaklığı 0.9 ile 4.3 derece arasında değişecek. Nem oranı %64, rüzgar hızı saatte 17.4 kilometre olacak.

Kâğıthane'de hava sıcaklığı 2.6 ile 5.9 derece arasında olacağı tahmin ediliyor. Nem oranı %71, rüzgar hızı saatte 25.2 kilometre olacaktır. Zeytinburnu'nda hava sıcaklığının 2.3 ile 5.6 derece arasında olması bekleniyor. Nem oranı %94, rüzgar hızı saatte 15.5 kilometre olacak.

Büyükçekmece'de hava sıcaklığı 1.6 ile 5.1 derece arasında olacağı öngörülmektedir. Nem oranı %65, rüzgar hızı saatte 22.2 kilometre olacaktır. İstanbul'da önümüzdeki günlerde hava koşullarının değişkenlik göstermesi bekleniyor. 4 Ocak Pazar günü bazı bölgelerde sisli hava koşulları etkili olacak. 5 Ocak Pazartesi bulutlu bir hava hakim olacak.

6 Ocak Salı günü ise kısmen güneşli bir hava beklenmektedir. Bu dönemde yağışlı ve rüzgarlı günlerde uygun kıyafetler giymek faydalı olacaktır. Hava koşullarına uygun planlar yapmak önemlidir. Sisli günlerde trafik koşulları olumsuz etkilenebilir. Seyahat planlarınızı buna göre düzenlemeniz gerekmektedir.

