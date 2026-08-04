İstanbul Hava Durumu! 04 Ağustos Salı İstanbul hava durumu nasıl?

İstanbul'da hava durumu 4 Ağustos 2026 Salı oldukça sıcak ve güneşli olacak. Gündüz saatlerinde hava sıcaklığı 34 dereceye ulaşması bekleniyor. Gece saatlerinde sıcaklıklar 20 derece civarına düşecek. Rüzgar kuzeydoğudan saatte 12 kilometre hızla esmesi öngörülüyor. Nem oranı %87 civarında olacak. Bugün İstanbul'da hava durumu sıcak ve güneşli.

Önümüzdeki günlerde hava durumu benzer şekilde devam edecek. 5 Ağustos Çarşamba günü hava sıcaklığı 33 derece civarında olacak. 6 Ağustos Perşembe günü ise 31 derece civarında bekleniyor. Gece saatlerinde sıcaklıklar 22 dereceye düşecek. Rüzgar kuzeydoğudan esmeye devam edecek. Nem oranının yüksek kalması öngörülüyor. İstanbul'da önümüzdeki günlerde hava durumu sıcak ve güneşli olacak.

Bu sıcak hava koşullarında dikkatli olmak önemlidir. Öğle saatlerinde dışarıda vakit geçirecekler için bazı önlemler alınmalıdır. Bol su tüketmek faydalıdır. Hafif ve açık renkli giysiler tercih edilmelidir. Güneş koruyucu ürünler kullanmak da önemlidir. Güneş ışınlarının en yoğun olduğu saatlerde dışarıda durmamak gerekir. Rüzgarın kuzeydoğudan esmesi, deniz kenarlarında hafif bir serinlik hissi yaratabilir. Ancak nem oranının yüksek olması terlemeyi artırabilir. Deniz kenarlarında su kaybını önlemek için su içmeye özen gösterilmelidir.

İstanbul'da 4 Ağustos 2026 Salı günü hava durumu sıcak ve güneşli olacak. Önümüzdeki günlerde benzer hava koşullarının devam etmesi bekleniyor. Sıcak hava koşullarına karşı gerekli önlemleri alarak sağlığınızı korumak önemlidir.