İstanbul Hava Durumu! 04 Ocak Pazar İstanbul hava durumu nasıl?

Bugün, 4 Ocak 2026 Pazar günü, İstanbul'da hava durumu değişken olacak. Şehrin farklı bölgelerinde değişik hava koşulları bekleniyor. Örneğin, Üsküdar'da hava açık ve güneşli. Sıcaklıklar 14 ile 21 derece arasında değişecek. Diğer bölgelerde ise hava kapalı ve bulutlu. Sıcaklıklar 1 ile 6 derece arasında seyredecek.

Önümüzdeki günlerde İstanbul'da hava durumu genel olarak bulutlu ve yağışlı olacak. Pazartesi günü hava bulutlu geçecek. Salı günü ise sağanak yağış bekleniyor. Sıcaklıklar 10 ile 16 derece arasında olacak.

Bu hava koşullarına hazırlıklı olmak önemlidir. Özellikle yağışlı günlerde dışarı çıkarken su geçirmez giysiler tercih edilmeli. Uygun ayakkabılar da unutulmamalı. Rüzgarlı günlerde açık alanlarda dikkatli olunmalı. Mümkünse rüzgarın etkisini azaltacak bölgelerde vakit geçirilmelidir. Hava sıcaklıklarındaki ani değişikliklere karşı kat kat giyinmek faydalı olacaktır.