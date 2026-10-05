İstanbul Hava Durumu! 05 Ekim Pazartesi İstanbul hava durumu nasıl?

İstanbul’da 5 Ekim Pazartesi günü mevsimin geçiş döneminin etkileri belirgindi. Bugün hafif bir serinlik var. Gün ortasında sıcaklık 20 derece civarına ulaşıyor. Hava genelinde parçalı bulutlu bir görüntü hakim. Bu durum, dışarıda vakit geçirenler için uygundur. Gün içerisinde hava güneşli ve ılık. İstanbul’da yaşayanlar güzel bir gün geçirebilir.

Akşam saatleriyle birlikte hava serinleyecek. Dışarı çıkacak olanların hafif bir ceket bulundurması akıllıca olacaktır. Hava durumu zaman zaman aniden değişebilir. Bugünkü hava olumlu bir tablo çiziyor. Yüksek nem oranı hissedilen sıcaklığı artırıyor. Bu da terleme hissi yaratabiliyor.

İstanbul’da önümüzdeki günlerde sıcaklıklar 19 ile 22 derece arasında değişecek. Hafta sonuna doğru bazı bölgelerde hafif yağış bekleniyor. Ekstra önlem almak önemlidir. Planlarınızı yaparken hava durumunu göz önünde bulundurmalısınız. Hafta içerisinde sabah saatlerinde yoğun sis bekleniyor. Bu, trafikte aksamalara neden olabilir. Dikkatli olmanızı öneririm.

Bu günlerde hava koşullarına uygun kıyafet seçimi yapmalısınız. Ani değişimlerden etkilenme riskinizi azaltabilirsiniz. Açık havada bir etkinlik planlıyorsanız yanınıza bir şemsiye almayı unutmayın. Sıcak havalarda bol sıvı alımını ihmal etmemek önemlidir. Bu, sağlığınızı korur ve gününüzü konforlu hale getirir.

İstanbul'da 5 Ekim Pazartesi günü genel itibariyle güzel bir hava var. Önümüzdeki günlerdeki hava durumu tahminleri temkinli bir yaklaşım gerektiriyor. Hava durumu hızla değişebilir. Bu nedenle durumu sürekli takip etmeli ve plan yapmalısınız.